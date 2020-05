May 15, 2020 16:50 ET

MONTRÉAL, 15 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec stupéfaction que le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) a pris connaissance des multiples erreurs dans les données que le gouvernement du Québec a finalement rendues publiques le jeudi 14 mai, après un retrait de plusieurs jours pour fins de révision.



« Il a été facile et rapide de déceler un grand nombre d’erreurs dans cette liste censée dresser un portait plus juste des éclosions dans les résidences pour aînés (RPA), s’est désolé Yves Desjardins, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). Ce tableau peu fiable que diffuse le gouvernement cause de grands préjudices à la fois aux propriétaires, gestionnaires et employés des résidences pour aînés, mais surtout aux résidents et à leurs familles. Tous vivent une grande dose d’inquiétude et de stress et les données diffusées y contribuent grandement. »

Il s’avère en fait que sur les 312 RPA recensées dans la liste, 21 d’entre elles ne devraient pas y être, car elles ne comptent aucun résident atteint de la COVID-19, ni de décès en lien avec cette maladie.

De plus, une vérification auprès de 68 de ces résidences pour aînés figurant dans la liste a permis de faire les constats suivants :

Le nombre réel des cas pour ces 68 RPA s’élève à 327 au lieu de 366, ce qui représente une différence de 39 cas;

Le nombre réel de décès s’élève à 94 au lieu de 115, soit 21 décès de moins, la majorité étant d’ailleurs survenus à l’hôpital;

La liste fait état d’un cas confirmé pour près de 20 de ces 68 RPA, alors qu’en réalité celles-ci n’en comptent aucun;

Certaines statistiques de la liste concernent des résidents qui ont été relocalisés ailleurs que dans les RPA visées.

« Cette situation est d’autant plus choquante que le gouvernement s’apprête à verser des primes pour le travail en zones chaudes pour différents emplois exercés notamment en résidences pour aînés. Il est donc primordial de rétablir les faits le plus rapidement possible », a conclu Yves Desjardins.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 790 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de plus de 98 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d’assistance et des soins à ceux qui sont en perte d’autonomie. www.rqra.qc.ca

