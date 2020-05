TORONTO, 15 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que conformément à la permission accordée par le gouvernement du Québec pour la reprise des activités d’exploration, et en étroite collaboration avec la Première Nation des Cris de Waswanipi et le gouvernement de la Nation Crie, une démarche a été tracée pour la reprise des opérations sur son projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la relation positive de longue date qui a permis à la Nation Crie et à Osisko d’aborder des questions épineuses en cette période difficile et d’offrir une assistance mutuelle pour assurer la sécurité des membres de la communauté et des travailleurs de Minière Osisko.



Le premier groupe d’employés et d’entrepreneurs est arrivé sur le site Windfall, et les travaux de forage recommenceront dès cette fin de semaine, avec six foreuses. D’autres foreuses et d’autres travailleurs reviendront progressivement au travail au cours des semaines à venir, et les opérations devraient être revenues à pleine capacité d’ici la fin du mois du juin. La santé et la sécurité de l’effectif d’Osisko, de leurs familles et des communautés où nous exerçons nos activités restent l’ultime priorité pour Osisko. Osisko s’est engagée à accorder tout son soutien aux mesures de sécurité recommandées par l’Institut national de santé publique du Québec et par la CNESST pour les travailleurs, les familles et les communautés. Osisko remercie ses travailleurs, ses partenaires et toutes les parties prenantes pour leur compréhension et leur soutien, et est heureuse de l’approche prudente et sécuritaire mise en place pour assurer le retour au travail.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Les renseignements dans le présent communiqué portant sur le fait que le gîte aurifère du Lac Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada; la durée de toute ordonnance gouvernementale, ou de la suspension des opérations décrite dans les présentes; la minéralisation; le potentiel de prolonger la minéralisation vers le haut et vers le bas dans l’axe de plongée ainsi qu’en profondeur au gîte aurifère du Lac Windfall; la capacité de réaliser toute minéralisation de façon rentable; la capacité de mener à terme toute activité d’exploration proposée et les résultats de ces activités, incluant la continuité ou l’extension de toute minéralisation; et tout autre renseignement contenu dans les présentes qui n’est pas un fait historique pourrait constituer des « renseignements prospectifs ». Tout énoncé qui implique une discussion à l’égard de prévisions, d’attentes, d’interprétations, d’opinions, de plans, de projections, d’objectifs, d’hypothèses, d’événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d’identifier des renseignements prospectifs. Ces renseignements prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des estimations jugées raisonnables par la direction de la Société au moment où les hypothèses et les estimations ont été formulées, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations d’Osisko soient sensiblement différents de tout résultat, rendement ou réalisation futur exprimé ou sous-entendu par ces renseignements prospectifs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés aux conditions et à la durée de toute ordonnance gouvernementale appelant à la suspension ou la réduction des opérations s’appliquant à Osisko; les réactions des gouvernements pertinents à la pandémie de COVID-19 et l’efficacité de ces réactions; la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration incluant du forage; les droits de propriété à l’égard du projet aurifère du Lac Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises et de clôturer les transactions selon les modalités annoncées; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

John Burzynski

Président et chef de la direction

Téléphone : 416 363-8653