纽约, May 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球投资者权益律师事务所Rosen Law Firm提醒Phoenix Tree Holdings Limited（NYSE: DNK）证券购买者，依据和/或可追溯至该公司2020年1月22日首次公开募股（IPO）相关招股说明书和注册声明，提起证券集体诉讼的重要截止日期为2020年6月26日。这一诉讼的意图是寻求依据联邦证券法律来追回Phoenix投资者的损失。



要参与Phoenix集体诉讼，请访问 http://www.rosenlegal.com/cases-register-1846.html 或致电Phillip Kim先生，免费电话：866-767-3653，或发送电子邮件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，了解关于集体诉讼的相关信息。

目前尚无任何集体就上述诉讼获得认证。在集体获得认证之前，除非雇用律师，否则你还不会获得律师代理。你可以自行选择聘用律师。你也可以作为缺席集体诉讼成员，并在现阶段不采取任何行动。投资者分享未来任何潜在追回损失的能力不取决于是否担任首席原告。

根据诉讼，募股材料存在重大不完整和误导性，因为他们遗漏或未如实表述以下事实：（1）Phoenix在IPO之前已经收到关于有问题商业行为的客户投诉和负面报道，包括诱导租户贷款以使收益计入公司业务和运营的广为人知且臭名昭著的做法；（2）在IPO时，中国住宅租赁市场的竞争已经受到严重影响，因为冠状病毒疫情广泛传播至Phoenix主要经营地区，包括冠状病毒疫情中心城市武汉；（3）Phoenix的技术能力无法使公司克服IPO时冠状病毒疫情在中国的传播所带来的复杂性和业务损害；（4）Phoenix在IPO时正与中国异常不利的形势作斗争，由于冠状病毒引发的事件、风险和不确定性有相当可能性会对Phoenix的业务、运营和财务状况产生重大影响，包括租客投诉大幅增加以及租客可能无法继续支付租金和服务费的负面新闻和前景；（5）综上所述，在应对客户投诉或在中国爆发的冠状病毒疫情的不利影响方面，Phoenix的状况与其竞争对手无异；（6）因此，公司的公开声明在所有相关时间都存在重大的虚假和误导性。诉讼指出，真实情况为市场获知之后，投资者遭受了损失。

集体诉讼现已提起。如果希望担任首席原告，你必须在2020年6月26日或之前提起动议。首席原告将代表集体诉讼的其他成员主导诉讼事宜。 如希望参与诉讼，请访问 http://www.rosenlegal.com/cases-register-1846.html ；如希望讨论你在本次集体诉讼中的权利或利益，请联系Rosen Law Firm的Phillip Kim先生。免费电话：866-767-3653，或发送电子邮件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 。

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Rosen Law Firm为全球投资者代理法律事务，专注于证券集体诉讼和股东衍生产品诉讼。2017年，Rosen Law Firm被ISS Securities Class Action Services评为2017年证券集体诉讼和解协议完成数量第一的事务所。自2013年以来，该事务所每年的排名都在前三位。Rosen Law Firm已为投资者争取到的资金已达数亿美元。律师广告。以往结果不能作为取得相似结果的担保。

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