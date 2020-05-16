纽约, May 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球投资者权益法务事务所Rosen事务所提醒2018年8月23日至2020年3月23日之间（含，且以下称“集体诉讼期限”）购买HF Foods Group Inc. （NASDAQ: HFFG）的投资者，2020年5月28日将是该律所提起的证券集体诉讼首席原告申请最后期限。这一诉讼的意图是依据联邦证券法律为HF Foods投资者争取损失赔偿。



要参与HF Foods集体诉讼，请访问 http://www.rosenlegal.com/cases-register-1821.html 或致电Phillip Kim先生。免费电话：866-767-3653，或发送电子邮件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，了解集体诉讼的相关信息。

上述诉讼尚未获得集体诉讼确认。在集体诉讼获得确认之前，除非雇用律师，否则你并不会获得律师代理。你可以自行选择聘用律师。你也可以作为集体诉讼缺席成员，并在现阶段不采取任何行动。投资者获取未来任何潜在赔偿份额的资格不取决于是否担任首席原告。

根据这一诉讼，在整个诉讼期间，被告作出了虚假和/或误导的陈述，并且/或未能披露以下信息：(1) HF Foods参与了未披露的关联方交易；(2) HF Foods内部人员和相关方滥用股东资金谋取私利；(3) HF Foods通过掩盖自由流通股票数量“利用”FTSE/Russell指数；以及(4) 被告的公开陈述因此在所有相关时间都严重失实和/或误导。诉讼指出，真实情况为市场获知后，投资者遭受了损失。

集体诉讼现已提起。如果希望担任首席原告，你必须在2020年5月28日或之前提起动议。首席原告将代表集体诉讼的其他成员主导诉讼事宜。 如要参与诉讼，请访问 http://www.rosenlegal.com/cases-register-1821.html ；如需讨论你在本次集体诉讼中的权利或利益，请联系Rosen事务所的Phillip Kim先生。免费电话：866-767-3653，或发送电子邮件至 pkim@rosenlegal.com 。

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Rosen律师事务所为全球投资者代理法律事务，专注于证券集体诉讼和股东衍生诉讼。2017年，Rosen事务所在ISS Securities Class Action Services的证券集体诉讼和解数量排名中位居第一。自2013年以来，该事务所每年的排名都在前三位。Rosen律师事务所为投资者争得的资金已达数亿美元。律师广告。以往结果不能作为取得相似结果的担保。

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