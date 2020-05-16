纽约, May 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球投资者权益法律事务所Rosen事务所提醒2018年3月29日至2020年4月7日间（含，且以下称“集体诉讼期限”）购买爱奇艺公司（NASDAQ: IQ）的投资者，2020年6月15日将是该律所提起的证券集体诉讼首席原告申请最后期限。这一诉讼的意图是依据联邦证券法律为爱奇艺投资者争取损失赔偿。



要参与爱奇艺集体诉讼，请访问 http://www.rosenlegal.com/cases-register-1834.html 或致电Phillip Kim先生。免费电话：866-767-3653，或发送电子邮件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，了解集体诉讼的相关信息。

上述诉讼尚未获得集体诉讼确认。在集体诉讼获得确认之前，除非雇用律师，否则你并不会获得律师代理。你可以自行选择聘用律师。你也可以作为集体诉讼缺席成员，并在现阶段不采取任何行动。投资者获取未来任何潜在赔偿份额的资格不取决于是否担任首席原告。

根据这一诉讼，在整个诉讼期间，被告作出了虚假和/或误导性陈述并且/或未能披露以下信息：(1) 爱奇艺夸大了其营收数据；(2) 爱奇艺夸大了其用户数量；(3) 爱奇艺增加了支出用以掩盖其他欺诈行为；以及(4) 被告关于其业务、运营和前景的陈述因此在所有相关时间均严重失实和误导，且/或缺乏合理的基础。根据这项诉讼，上述真实细节由一家市场调查公司披露。

集体诉讼现已提起。如果希望担任首席原告，你必须在2020年6月15日或之前提起动议。首席原告将代表集体诉讼的其他成员主导诉讼事宜。 如要参与诉讼，请访问 http://www.rosenlegal.com/cases-register-1834.html ；如需讨论你在本次集体诉讼中的权利或利益，请联系Rosen事务所的Phillip Kim先生。免费电话：866-767-3653，或发送电子邮件至 pkim@rosenlegal.com 。

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Rosen律师事务所为全球投资者代理法律事务，专注于证券集体诉讼和股东衍生诉讼。2017年，Rosen事务所在ISS Securities Class Action Services的证券集体诉讼和解数量排名中位居第一。自2013年以来，该事务所每年的排名都在前三位。Rosen律师事务所为投资者争得的资金已达数亿美元。

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