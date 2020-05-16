纽约, May 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球投资者权利律师事务所Rosen Law Firm发布提醒事项，于2019年3月16日至2020年4月7日期间购买百度公司证券（NASDAQ：BIDU）的买家在集体诉讼中包含2020年6月22日的最后期限（以下简称为“集体诉讼期”）这一重要事项。这一诉讼的意图是寻求依据联邦证券法律来补偿百度投资者的损失。



要参加百度集体诉讼，请访问 http://www.rosenlegal.com/cases-register-1845.html 或致电fillip Kim先生，免费电话：866-767-3653，或发送电子邮件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，了解集体诉讼的相关信息。

目前尚无任何集体就上述诉讼获得认证。在集体获得认证之前，除非雇用律师，否则您不会获得律师代理。您可以自行选择聘用律师。您也可以作为缺席集体诉讼成员，目前不采取任何行动。投资者分到未来任何潜在追回损失的能力不取决于是否担任首席原告。

根据此诉讼，被告在整个集体诉讼期间作出了虚假和/或误导性陈述和/或没有披露：(1) 百度的推送服务不符合中国的相关监管标准；(2) 上述违规情况使公司面临更大的监管执法风险，包括取消或中止百度某些服务和产品；(3) 因此，该公司的线上营销服务收入不大可能继续维持；(4) 因此，该公司的公开声明在所有相关时间都有重大错误和误导。诉讼指出，真实情况为市场获知之后，投资者遭受了损失。

集体诉讼现已提起。如果希望担任首席原告，您必须在2020年6月26日或之前提起动议。首席原告将代表集体诉讼的其他成员主导诉讼事宜。 如要参与诉讼，请访问 http://www.rosenlegal.com/cases-register-1845html ；如需讨论您在本次集体诉讼中的权利或利益，请联系Rosen Law Firm的Phillip Kim先生，免费电话：866-767-3653，或发送电子邮件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 。

请通过以下方式获知我们的最新动态：LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 或Twitter： https://twitter.com/rosen_firm 或Facebook： https://www.facebook.com/rosenlawfirm 。

Rosen Law Firm为全球投资者代理法律事务，专注于证券集体诉讼和股东相关的诉讼。2017年，Rosen Law Firm被ISS Securities Class Action Services评为2017年证券集体诉讼和解协议完成数量第一的事务所。自2013年以来，该事务所每年的排名都在前三位。Rosen Law Firm为投资者争取到的资金已达数亿美元。律师广告。以往结果不能作为取得相似结果的担保。

-------------------------------