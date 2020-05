– Le MCLA-128, zenocutuzumab, une analyse épidémiologique indépendante confirme un potentiel clinique et commercial significatif dans le traitement des cancers à fusion NRG1 –

– MCLA-117 démontre une activité clinique limitée dans l'essai de phase 1 –

– Un vaste panel de nouveaux anticorps bispécifiques CD3 apporte des informations et des pistes pour maximiser la biologie d'activation des lymphocytes T –

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 16 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus NV (Nasdaq : MRUS) (« Merus », la « Société », « nous » ou « notre »), une société d'oncologie au stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics™), a annoncé aujourd'hui l'acceptation de six résumés pour de prochains congrès médicaux sur le cancer. Quatre résumés concernant le zenocutuzumab (« Zeno »), y compris les résultats d'une étude épidémiologique indépendante sur la prévalence des tumeurs à fusion positive du gène NRG1 (« NRG1+ »), seront présentés lors du Programme scientifique virtuel de l'American Society for Clinical Oncology ASCO20 (ASCO), du 29 au 31 mai 2020. Des résumés détaillant les données intermédiaires de l'essai de phase 1 du MCLA-117 sur la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et une analyse d'un vaste panel breveté d'anticorps bispécifiques CD3 seront présentés lors de la 25e édition du congrès virtuel annuel de l'European Hematology Association (EHA), du 11 au 14 juin 2020.

« Nous sommes impatients de partager des données avec l'ASCO et l'EHA sur deux de nos candidats cliniques, Zeno et le MCLA-117. Concernant Zeno, nos présentations incluent notamment une analyse épidémiologique majeure sur la prévalence des fusions NRG1 qui, selon nous, contribue à mettre en évidence les besoins des patients et les occasions commerciales de Zeno chez les patients atteints de tumeurs à fusion NRG1, d'autant plus que les analyses moléculaires deviennent plus courantes dans différents types de cancer », a déclaré Bill Lundberg, M.D., président-directeur général et directeur financier principal de Merus. « Concernant le MCLA-117, les données intermédiaires issues de l'essai de phase 1 ont démontré des signes d'activité chez les patients atteints de LMA, mais des réponses cliniques insuffisantes ont été observées pour poursuivre le recrutement dans les cohortes d'expansion de la dose prévues dans l'essai. Plus important encore, les conclusions de l'essai sur le MCLA-117, associées à de nouvelles données issues d'un vaste panel de nouveaux anticorps brevetés liant les lymphocytes T CD3, fournissent de précieuses informations pour mieux informer et optimiser le développement de notre plateforme d'activateurs de lymphocytes T. »

Zenocutuzumab (MCLA-128 : HER3 x HER2 Biclonics®)

Tumeurs NRG1+

En octobre 2019, Merus a publié une mise à jour sur l'essai eNRGy et a signalé une activité clinique précoce prometteuse issue de l'administration de Zeno (monothérapie) chez plusieurs patients atteints d'un cancer du pancréas ou d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) abritant des fusions du gène NRG1 (NRG1+), y compris le rétrécissement de la tumeur, l'amélioration des symptômes et la durabilité jusqu'aux évaluations cliniques les plus récentes du moment.

La fusion du gène NRG1 est un facteur rare et puissant de la croissance des cellules cancéreuses que l'on retrouve dans les cancers pulmonaires, pancréatiques et autres tumeurs solides. Zeno, grâce à son mécanisme unique de liaison aux récepteurs HER2 et de blocage de l'interaction des protéines de fusion NRG1 avec les récepteurs HER3, a le potentiel d'être particulièrement efficace contre les cancers NRG1+.

Merus continue de recruter des patients pour l'essai eNRGy de phase 1/2, afin d'évaluer l'innocuité et l'activité antitumorale de la monothérapie au zenocutuzumab (Zeno) dans les tumeurs NRG1+. L'essai eNRGy comprend trois cohortes : cancer NRG1+ du pancréas, cancer NRG1+ du poumon non à petites cellules et autres tumeurs solides NRG1+. La majorité des sites d'essais cliniques mondiaux sont désormais ouverts et recrutent des patients. Les détails, y compris les sites d'essai actuels, sont disponibles à l'adresse www.ClinicalTrials.gov et sur le site Web de Merus consacré aux essais à l'adresse www.nrg1.com ou en composant le 1-833-NRG-1234.

La Société prévoit de présenter des données actualisées issues de l'essai eNRGy de phase 1/2 lors d'un congrès médical d'ici la fin de l'année 2020.

Lors du prochain Programme scientifique virtuel ASCO20 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), les résumés et affiches de Merus suivants seront présentés :

- Cancers à fusion NRG1 : un examen de la littérature systémique et une méta-analyse. Résumé n° e15605

Une méthodologie épidémiologique robuste basée sur une méta-analyse de la littérature par une organisation indépendante engagée par Merus a révélé que la prévalence des cancers à fusion NRG1 était de 3,3 % dans l'adénocarcinome du canal pancréatique (intervalles de confiance de 95 % (IC) : 0,3 à 28,7 %) et de 9,8 % dans le sous-type de l'adénocarcinome invasif mucineux du CPNPC (IC de 95 % : 4,7 à 19,6 %), réaffirmant le potentiel clinique et commercial de Zeno chez cette population de patients.

- Une étude panier de phase 2 sur le MCLA-128, un anticorps bispécifique ciblant la voie de signalisation des récepteurs HER3, dans les tumeurs solides à fusion positive du gène NRG1. Résumé n° TPS3654

Un résumé des essais en cours décrit l'essai clinique eNRGy en cours sur zenocutuzumab dans les cancers à fusion NRG1.

Cancer du sein métastatique

Merus a maintenant terminé son recrutement pour deux essais de phase 2 sur Zeno dans le cancer du sein métastatique. Les résultats d'innocuité cohérents des deux essais soutiennent fortement l'excellent profil d'innocuité de Zeno pour les patients atteints d'un cancer. Les résultats de phase 2 montrent que Zeno, en association avec le trastuzumab et la vinorelbine, est actif chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2+ lourdement pré-traitées qui ont progressé sur plusieurs lignes de thérapies anti-HER2. Suite à l'analyse intermédiaire de phase 2 publiée en octobre 2019, Merus a précédemment annoncé son intention de poursuivre uniquement le développement sur le cancer du sein métastatique avec un partenaire et prévoit de concentrer ses efforts sur l'essai eNRGy de Zeno dans les cancers à fusion NRG1.

Lors du prochain Programme scientifique virtuel ASCO20 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), les résumés et affiches de Merus suivants seront présentés :

- Activité clinique du MCLA-128 (zenocutuzumab), du trastuzumab et de la vinorelbine chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique (CSM) à HER2 amplifié ayant progressé sur des ADC anti-HER2. Résumé n° 3093

La combinaison triple Zeno est active chez les patientes lourdement prétraitées atteintes d'un CSM amplifié/HER2+ et est sûre et bien tolérée. Vingt-huit patientes présentant une médiane de 3 lignes antérieures de thérapie anti-HER2 dans le cadre métastatique ont reçu une moyenne de 5 cycles de traitement avec Zeno. Sur 26 patientes évaluables, le taux de contrôle de la maladie était de 77 % avec 1 réponse complète confirmée et 4 réponses partielles non confirmées. Les données sur le critère d'évaluation primaire, le taux de bénéfices cliniques à 24 semaines, le taux de réponse global et la pharmacocinétique (PK) seront présentées.



- Activité clinique du MCLA-128 (zenocutuzumab) en association avec l'endocrinothérapie (ET) chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique (CSM) non amplifié, à faible ER+/HER2, atteintes d'une maladie résistante à l'ER et ayant progressé sur un inhibiteur CDK4/6. Résumé n° 1037

L'ajout de Zeno à la dernière ligne de l'endocrinothérapie a montré une activité clinique et un profil d'innocuité favorable. Quarante-huit patientes atteintes d'une médiane de 2 lignes antérieures d'endocrinothérapie et d'une ligne antérieure de chimiothérapie avaient toutes progressé sur un CDK4/6i. Sur 42 patientes évaluables, le taux de contrôle de la maladie était de 45 % avec 2 réponses partielles non confirmées. Les données sur le critère d'évaluation primaire, le taux de bénéfices cliniques à 24 semaines, le taux de réponse global et la PK seront présentées.

MCLA-117 (CLEC12A x CD3 Biclonics®) : leucémie aiguë myéloïde (LAM)

Données intermédiaires de la phase 1 du MCLA-117

Le MCLA-117 est un activateur de lymphocytes T à anticorps bispécifiques (Biclonics®) conçu pour activer le CD3 sur les lymphocytes T et pour lier et tuer les blastes de la LAM au moyen de l'antigène CLEC12A. Il est actuellement évalué dans un essai de phase 1 qui est une étude mondiale ouverte à un seul bras, pour évaluer l'innocuité, la tolérance et l'activité antitumorale du MCLA-117 recrutant actuellement des patients atteints de LMA en rechute ou réfractaire.

Le MCLA-117 a démontré une activité clinique en termes d'activation des lymphocytes T, de syndrome de libération de cytokines léger à modéré et de réduction du nombre de blastes chez certains patients et dans certaines cohortes de doses. Toutefois, étant donné l'activité clinique limitée et l'évolution des traitements de la LMA, Merus ne poursuivra pas le recrutement dans les cohortes d'expansion des doses prévues dans l'essai. Les informations issues de cet essai devraient être utilisées pour informer et maximiser le développement de notre plateforme d'activateurs de lymphocytes T CD3, qui comprend un panel de >175 liants du fragment de liaison à l'antigène (Fab) du lymphocyte T CD3 nouveau et diversifié à travers une large variété d'affinités et de caractéristiques.

Lors de la prochaine réunion virtuelle annuelle de l'European Hematology Association en juin, les résumés de Merus suivants seront présentés :

- Mise à jour de l'étude multinationale de phase 1 en cours sur le MCLA-117, un activateur CLEC12A x CD3, chez les patients atteints de leucémie aiguë myéloïde (LAM). Résumé n° EP538

Le résumé contient des données intermédiaires issues de l'essai de phase 1, une étude mondiale ouverte à un seul bras sur le MCLA117 chez des patients atteints de LMA en rechute ou réfractaire. Au 30 novembre 2019, sur les 50 patients traités, 26 sont évaluables avec une évaluation de la moelle osseuse de suivi et 4 patients ont montré une réduction de plus de 50 % du blaste. Aucune toxicité dose limitante n'a été observée.

Anticorps bispécifiques à cellules multiples activateurs de lymphocytes T CD3 générés à partir d'un nouveau panel CD3 vaste et diversifié. Résumé n° EP1482

L'affiche présente les résultats de la génération par Merus d'un grand panel diversifié de plus de 175 liants CD3 uniques sur 8 superclusters, avec des affinités de liaison allant de la picomolaire basse à la plage nanomolaire élevée. Les variantes uniques sont identifiées avec une activation substantielle des lymphocytes T et la destruction cellulaire, mais réduisent la libération des cytokines. Cette analyse fonctionnelle a révélé qu'un équilibre optimal entre l'activation des lymphocytes T, la libération des cytokines et la destruction des cellules tumorales ne sont peut-être pas prédits par l'affinité du CD3 uniquement, à la place, il peut être réalisé par une évaluation empirique des divers panels CD3 et des bras tumoraux ciblant les Fab, et le criblage à haut débit de ces bras de liaison dans des formats d'anticorps multispécifiques—caractéristiques du panel CD3 distinctif de Merus et de l'approche commune de chaîne légère pour la recherche et le développement d'anticorps spécifiques.

