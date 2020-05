May 17, 2020 18:01 ET

Porsche annonce l’arrivée des 911 Targa 4S et 911 Targa 4 à transmission intégrale qui font suite aux versions Coupé et Cabriolet de la 911 nouvelle génération.

TORONTO, 17 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de l’été, Porsche complète son trio de voitures de sport et annonce l’arrivée des 911 Targa 4S et 911 Targa 4 à transmission intégrale qui font suite aux versions Coupé et Cabriolet de la 911 nouvelle génération. La Targa se distingue toujours par son toit novateur entièrement automatique et, à l’instar de la légendaire Targa d’origine née en 1965, elle reçoit un arceau large, un toit amovible au-dessus des sièges avant et une lunette enveloppante. Le toit s’ouvre et se ferme facilement en rien que 19 secondes.



Cette Porsche est animée par un 6 cylindres à plat biturbo de 3 L qui livre à présent 379 ch et, lorsqu’elle est équipée de l’option Sport Chrono, la Targa 4 boucle le 0 à 100 km/h en rien que 4,2 secondes, soit un dixième de seconde de moins que le modèle précédent. La 911 Targa 4S développe 443 ch et boucle le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, soit quatre dixièmes de seconde de moins que sa devancière. La 911 Targa 4 atteint 289 km/h (+2 km/h) en vitesse de pointe, tandis que la 4S atteint 304 km/h (+3 km/h).



Ces deux voitures de sport sont équipées de série de la boîte PDK à 8 vitesses à double embrayage et du système de gestion de la motricité Porsche (PTM) pour optimiser le plaisir de conduire. Sur la 911 Targa 4S, le client peut opter pour la nouvelle boîte manuelle à 7 rapports nouvellement développée qui inclut l’ensemble Sport Chrono. Les deux modèles 911 se sont enrichis de nouvelles technologies et, pour la toute première fois, le système Porsche InnoDrive avec régulateur de vitesse adaptatif figure au catalogue des options. Grâce à la fonction évoluée Smartlift, il est possible d’augmenter la garde au sol pour la conduite de tous les jours. Une gamme complète d’équipements disponibles auprès de Porsche Tequipment et de nouveaux choix de personnalisation offerts par Porsche Exclusive Manufaktur viennent bonifier la liste d’options. En début juin, Porsche poussera encore plus loin l’amalgame du design traditionnel et intemporel aux technologies évoluées en dévoilant une édition spéciale de la 911 Targa.

Moteur biturbo à plat performant

Comme sur les 911 Carrera, les 6 cylindres à plat biturbo de 3 L qui équipent les deux versions de 911 Targa sont plus puissants, ce qui se traduit par de meilleures performances, assorties d’une plus grande souplesse en usage normal. Le moteur de la 911 Targa 4 développe 379 ch à 6 500 tr/min, un gain de 9 ch. Le couple maximal de 331 lb-pi se manifeste sur une grande plage de régime, soit de 1 950 à 5 000 tr/min. Avec ses 443 ch, le moteur de la 911 Targa 4S livre 23 ch de plus que la version précédente et le couple maximal de 390 lb-pi (+20 lb-pi) se manifeste entre 2 300 et 5 000 tr/min.

Transmission intégrale optimisée pour une meilleure motricité

Les meilleures prestations de la nouvelle transmission intégrale vont de pair avec les perfectionnements apportés à l’essieu avant. L’ensemble embrayage-différentiel est refroidi à l’eau et reçoit des disques renforcés plus durables et plus résistants. Le couple d’embrayage plus élevé augmente la précision du mécanisme et la capacité de l’essieu avant moteur. Dans l’ensemble, l’essieu avant perfectionné doté du système PTM (gestion de la motricité Porsche) permet d’améliorer encore plus la motricité sur tous les types de chaussées.

Châssis perfectionné qui rehausse le confort et la sécurité

Le système Porsche de gestion active de la suspension à commande électronique (PASM) est livré de série sur les nouvelles 911 Targa. Ce système intervient en continu sur les amortisseurs en fonction de l’état de la chaussée afin d’assurer le confort et d’optimiser la tenue de route. Il offre deux modes configurables manuellement, à savoir Normal et Sport. Le système Porsche Plus de répartition du couple (PTV Plus), qui inclut un différentiel arrière à blocage électronique avec répartition du couple entièrement variable, fait partie de l’équipement de série sur la Targa 4S et de l’équipement optionnel sur la Targa 4. À l’instar des autres Porsche 911 de huitième génération, les nouvelles Targa sont équipées de série du mode Wet que le conducteur peut engager lorsque des capteurs situés dans les passages de roues avant détectent une quantité importante d’eau sur la chaussée et transmettent un signal au groupe d’instruments. La sensibilité de réaction de certains systèmes est alors adaptée aux conditions routières afin d’optimiser la stabilité.

La 911 Targa 4 est chaussée de pneus 235/40 ZR montés sur des roues de 19 po en alliage à l’avant et de pneus 295/35 ZR montés sur des roues de 20 po à l’arrière. De série, la 911 Targa 4S est chaussée de pneus 245/35 ZR sur roues de 20 po à l’avant et de pneus 305/30 ZR sur roues de 21 po à l’arrière. Sur la Targa 4, le freinage aux quatre roues est confié à des freins à disque de 330 mm pincés par des étriers monoblocs noirs à 4 pistons. Sur la Targa 4S, les freins à disque de 350 mm sont dotés d’étriers rouges à 6 pistons (avant) et à 4 pistons (arrière). Les freins PCCB (composite céramique Porsche) figurent au catalogue des options.

Interprétation moderne du design Targa extravagant

La 911 Targa adopte certains éléments esthétiques de la génération 992. Les passages de roues avant sont plus prononcés et, entre les phares à DEL, le capot avant présente des encoches qui évoquent les premières 911. L’arrière se distingue par l’aileron plus large et à déploiement variable qui, en position rétractée, se marie parfaitement à l’élégant bloc d’éclairage arrière. À l'exception des sections avant et arrière, l’ensemble de la carrosserie est en aluminium.

L’habitacle des Targa rappelle celui des 911 Carrera qui se distingue par les lignes droites du tableau de bord et ses instruments encastrés. Ici, les designers se sont inspirés des 911 des années 1970. Fidèle à la tradition Porsche, le compte-tours en position centrale est flanqué de deux écrans d’information non cerclés. Le conducteur trouvera sous l’écran central de 10,9 po du système de gestion des communications Porsche (PCM) un bloc compact de cinq boutons liés à des fonctions importantes. Parmi les caractéristiques de base du PCM, mentionnons la navigation en ligne basée sur des données distribuées ainsi que le système Porsche Connect Plus.

La référence en matière de voitures de sport depuis 1965

La 911 Targa 2.0 1965 a inauguré une toute nouvelle catégorie de voitures. D’abord commercialisée comme « cabriolet sécuritaire doté d’un arceau de sécurité », la Targa à toit amovible s’est vite imposée comme un concept indépendant à l’origine d’un style emblématique. Depuis lors, Porsche n’a jamais cessé d’allier ces deux mondes : celui de la conduite cheveux au vent d’un cabriolet au confort et à la sécurité au quotidien d’un coupé.

Le prix de départ de la 911 Targa 4 est fixé à 136 000 $ et celui de la 911 Targa 4S, à 154 100 $. Ces modèles seront disponibles à l’automne.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

