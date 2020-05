May 18, 2020 01:17 ET

Tilfredsstillende overskud i første kvartal - men udsigt til underskud i andet kvartal og fortsat usikkerhed om forventningerne til hele året

Jobannoncemarkedet er nu på vej fremad, men det går langsomt: "Vi ser et stigende antal jobannoncer, men anden fase af oplukningen har ikke vist sig endnu", siger Kaare Danielsen

Første kvartals udvikling og resultater

Det gik godt for Jobindex indtil statsministeren den 11. marts annoncerede nedlukningen af landet. Derefter faldt jobannonceomsætningen til det halve af niveauet før krisen.

"Vi fik halveret vores omsætning på en uge", fortæller Kaare Danielsen: "Det har vi prøvet før under finanskrisen, men dengang tog det et år!" Han fortsætter: "Vi havde forberedt os godt, og fra om mandagen efter pressemødet arbejdede næsten alle medarbejdere hjemme. Det har fungeret over al forventning."

Resultatet for første kvartal - en nettoomsætning på 72 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 18 mio. kr. - er tilfredsstillende, men afspejler først og fremmest jobmarkedet som det så ud, før Corona-virussen for alvor slog til.

Jobmarkedet lidt op i gear

"Fra en halvering af jobannoncemarkedet midt i marts er vi i løbet af maj nu oppe på to tredjedele målt på antal jobannoncer", siger Kaare Danielsen: "Tallene for jobannoncer er en af de mest præcise måder at se 'temperaturen' på jobmarkedet på, og vi havde forventet en hurtigere stigning i takt med, at folk vender tilbage til arbejde. Vi venter spændt på at se, hvordan anden fase af oplukningen vil påvirke jobmarkedet."

Usikre forventninger til året

Jobindex hjemsendte 93 medarbejdere med lønkompensation og har fravalgt det planlagte udbytte og medarbejderaktier. Nu, hvor vi er et stykke inde i maj, begynder medarbejderne langsomt at vende tilbage til deres arbejdspladser. Men så længe jobannoncetallene skifter fra uge til uge, er det for tidligt at vurdere de langsigtede effekter af Corona-virussen. Som konsekvens heraf har Jobindex fortsat valgt at suspendere forventningerne til årets resultat.

