Pörssitiedote 18.5.2020 klo 8.30

INVESTORS HOUSE KÄYNNISTÄÄ STRATEGIAN TÄSMENNYSPROSESSIN

Investors House on vuosien 2015-2018 kokoamistyön perusteella kehittänyt kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjun kattavan strategian. Näin yhtiöllä on useita ansaintalogiikoita sekä kyky allokoida pääomia ja hajauttaa riskejä eri kiinteistötyyppeihin ja arvoketjun eri osiin. Strategia on tuottanut 20 kvartaalin ajan kannattavaa kasvua ja omistaja-arvoa. Yhtiön liikevaihto on 16-kertaistunut viimeisen 21 kvartaalin aikana. Usean ansaintalogiikan strategia parantaa suhdannekestävyyttä.

Korona-pandemian myötä toimintaympäristö on kuitenkin merkittävästi muuttunut ja luultavimmin muuttuu myös näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Tämän johdosta yhtiö käynnistää prosessin, jossa se täsmentää strategiakauden 2020-2023 suunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Osana prosessia yritys täsmentää myös strategiset tavoitteensa, jotka arvioidaan julkaistavan Q3 2020. Samassa yhteydessä Investors House on käynnistänyt toimenpiteitä, joilla tavoitellaan operatiivisen tuloksen parantamista seuraavan 12 kuukauden aikana.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Investors House kohtaa pandemia -ympäristön kannattavana kasvuyrityksenä, 51 %:n omavaraisuusasteella ja usealla ansaintalogiikalla. Lähtökohta on vahva. Samalla pandemia seurannaisvaikutuksineen muuttaa merkittävästi koko toimintaympäristöä. Tämä luo sekä uusia riskejä että mahdollisuuksia. Lisäksi olemme tyytymättömät ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskehitykseen. Näistä syistä täsmennämme strategisia painotuksia sekä etsimme keinot uusien avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Olemme jo aloittaneet nämä toimet yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän merkittävän osakeantivaltuuden, likviditeettiaseman parantamisen, pääoma uudelleenallokoinnin valmistelun sekä uuden liiketoiminnan kehittämisen muodossa. Viime mainitusta olemme tänään asuntojen hankekehityksen osalta kertoneet.’’

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.