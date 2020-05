May 18, 2020 03:00 ET

May 18, 2020 03:00 ET

CARGOTEC OYJ, AMMATTILEHDISTÖTIEDOTE, 18. TOUKOKUUTA 10:00 KLO 10.00 (EEST)

Cargoteciin kuuluva Hiab on julkistanut uuden, maksuttoman version HiConnect™ -verkkopalvelusta. Palvelun maksullinen täysversio on vastedes nimeltään HiConnect Premium.

HiConnect on verkkoportaali, jonka avulla Hiabin asiakkaat saavat käyttöä ja turvallisuutta parantavaa tietoa palveluun liitetyistä laitteista ja pysyvät selvillä todelliseen käyttöön perustuvista palvelutarpeista. Tiedot ovat saatavilla reaaliajassa, ja portaalia voi käyttää tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla.

HiConnectin maksuton versio sisältää palvelun ydinominaisuudet, kuten reaaliaikaisen kartan ajoneuvojen sijainnista, todelliseen käyttöön perustuvat huoltopäivät sekä tiedot kaluston käyttöajoista ja käyttöasteesta.

HiConnect Premium -tilaus parantaa asiakkaan toiminnan ohjattavuutta ja ennakoitavuutta tarkemmilla tiedoilla esimerkiksi ajoneuvokannan käytöstä ja sen kehityksestä.

“Haluamme auttaa kaikkia asiakkaitamme toimialasta ja koosta riippumatta parantamaan tuottavuutta, vähentämään tarpeettomia seisokkeja ja parantamaan turvallisuutta. HiConnectin maksuton versio tuo dataan pohjautuvan tiedon hyödyt kaikkien asiakkaiden saataville”, sanoo Hiabin Jan-Erik Lindfors, Vice President, New Business Solutions.

HiConnect on saatavilla kaikkiin verkkoyhteydellä varustettuihin HIAB-kuormausnostureihin, MULTILIFT–koukkulaitteisiin, MOFFETT-ajoneuvotrukkeihin ja WALTCO–takalaitanostimiin. Verkkoyhteys on ollut vakiovarusteena suurimmassa osassa uusia Hiab-laitteita vuoden 2019 jälkipuoliskolta alkaen. Yhteys voidaan myös lisätä joihinkin malleihin jälkiasennuksena.



HiConnectista kiinnostuneet laitteiden omistajat voivat pyytää käyttöoikeuksia rekisteröimällä laitteensa Hiabin verkkosivuilla tai ottamalla yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaansa.





Lisätietoja:

Jan-Erik Lindfors, Vice President, New Business Solutions, Hiab, puh: +358 50 382 3331, jan-erik.lindfors@hiab.com

Pekka Jaarinen, Connected Solutions Director, New Business Solutions, Hiab, puh: +358 44 525 7474, pekka.jaarinen@hiab.com

Nils Gjerstad, Senior Communication Manager, Hiab, puh: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





Hiab lyhyesti



Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin noin 4000 työntekijää maailmanlaajuisesti työskentelevät intohimoisesti sen puolesta, että Hiab on asiakkaidensa paras kumppani ja ensisijainen ratkaisutoimittaja kuormankäsittelyssä. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.

Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Hiab ProCare™ -huoltopalvelu, palkittu HiVision™ -nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnect™ -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. www.hiab.com



Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2019 noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 500 henkilöä. www.cargotec.com