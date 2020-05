May 18, 2020 03:05 ET

København Ø, May 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --







Opdateret prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Select offentliggøres dags dato.

Dokumentet kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.



Prospektet er opdateret som følge af fusion af afdeling Fokus Globale Aktier KL under Kapitalforeningen BankInvest Select (ophørende afdeling) med afdeling Basis Globale Aktier KL under Investeringsforeningen BankInvest (fortsættende afdeling).



Med venlig hilsen

BI Management A/S





Malene Ehrenskjöld

Direktør

