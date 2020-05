May 18, 2020 05:51 ET

En 2019 le groupe a continué sa progression. Avec 10,8M€ de CA consolidé le taux de croissance se maintient à 16%, dans la tendance des 5 dernières années.

Toutes les activités progressent en CA et rentabilité. C’est un bon résultat, conforme à l’objectif.

Au premier trimestre le groupe résiste bien avec une progression de 5% du CA.

La croissance prévue était de 15% mais la crise Covid-19 a eu un impact sur les chiffres au mois de Mars.

Le basculement des effectifs à 100% en télétravail a été parfaitement exécuté y compris pour les centres de services.

Au global le résultat du groupe est solide sur le trimestre avec un niveau de rentabilité proche des attentes. C’est une bonne nouvelle en prévision de la période plus difficile qui s’annonce.

Les prévisions pour Q2 sont plus incertaines avec des activités ralenties par le confinement et la fermeture des sites de nombreuses entreprises clientes.

Toutefois, les activités consulting et intégration résistent bien et le groupe peut s’appuyer sur une solide base de revenus récurrents.

Dans l’hypothèse d’un redémarrage progressif de l’économie à partir de fin mai, le 2ème trimestre devrait être positif malgré un CA en retrait de 10%-15% par rapport aux prévisions de début d’année. L’entreprise a recours au chômage partiel en avril et mai.

Ce scénario permettrait au groupe de conserver toutes ses capacités et profiter d’une reprise plus marquée au deuxième semestre. Le groupe est peu présent sur les secteurs les plus impactés de l’économie. Nous travaillons sur de nouvelles prévisions pour 2020 avec une probabilité de croissance entre 3% et 5% et un résultat bénéficiaire.

Le groupe est solide financièrement avec un niveau d’endettement faible. Le recours au PGE n’a pas été nécessaire et les échéances fiscales et sociales sont respectées.

Le télétravail restera la norme en mai et juin pour la quasi-totalité des équipes, une centaines de personnes.