HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.5.2020 KLO 14.00

Huhtamäki viettää 100-vuotisjuhliaan lahjoittamalla 3 miljoonaa euroa kiertotaloushankkeisiin maailmanlaajuisten kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi

Satavuotisjuhlaansa viettävä Huhtamäki lahjoittaa kolme miljoonaa euroa globaaleille kestävän kehityksen edistämiseen liittyville hankkeille, joilla on paikallinen vaikutus. Toimimme tänään, koulutamme huomista varten ja rahoitamme tulevaisuuden innovaatioita. Hankkeet saavat aikaan muutosta siellä, missä sillä on eniten merkitystä, tukemalla maailmanlaajuisten kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemista ja rakentamalla kiertotaloutta edistäviä hankkeita.

Toimimme tänään hyödyntämällä kehitteillä olevaa teknologiaa muovijätteen puhdistamiseksi – Huhtamäki lahjoittaa 600 000 euroa Mithi-joen puhdistamiseen muovijätteestä Mumbaissa, Intiassa. Projektin tavoitteena on myös kasvattaa tietoisuutta tehokkaasta jätteenkäsittelystä. Lahjoituksen vastaanottajana on yhteistyöverkosto, johon kuuluvat YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL, Teknologian tutkimuskeskus VTT, suomalainen cleantech-startup RiverRecycle sekä intialainen kansalaisvetoinen ympäristöliike Earth5R.

Koulutamme huomista varten tarjoamalla jätteenkäsittelyn opetusta ja koulutusta Etelä-Afrikassa, Vietnamissa ja Intiassa (WasteAid) – Huhtamäki lahjoittaa 900 000 euroa isobritannialaiselle jätehuoltoon erikoistuneelle hyväntekeväisyysjärjestö WasteAidille. Huhtamäen rahoittama projekti keskittyy jätehuollon ja kiertotalouden opetukseen ja koulutukseen Etelä-Afrikassa, Vietnamissa ja Intiassa. WasteAid on itsenäinen jätehuollon ammattilaisten perustama hyväntekeväisyysjärjestö, joka jakaa jätehuollon osaamista yhteisöille matalan tulotason maissa.



Innovoimme tulevaisuutta varten investoimalla kiertotalousinnovaatioihin startup-ohjelman kautta (Food System 6) – Huhtamäki lahjoittaa miljoona euroa Food System 6:lle, voittoa tavoittelemattomalle kiihdyttämölle, jonka toiminta keskittyy ruoan ja maatalouden innovaatioihin. Lahjoituksen avulla perustetaan startup-ohjelma, joka nostaa esille ja tukee kiertotalouteen liittyviä varhaisen vaiheen ratkaisuja.

Lisäksi Huhtamäki ilmoitti aiemmin lahjoituksesta Kansainväliselle Punaiselle Ristille COVID-19-avustustyöhön Aasiassa ja Euroopassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen.

“Haluamme saada aikaan muutosta siellä, missä sillä on eniten merkitystä. Punaisen Ristin tukeminen oli tapa tarjota välitöntä apua koronaviruspandemian helpottamiseksi. Muut kolme projektia ovat linjassa kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategiamme kanssa, joka tähtää kiertotalouden rakentamiseen eri tasoilla: toimimme tänään, koulutamme huomista varten ja innovoimme tulevaisuutta varten”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé. “Näiden lahjoitusten myötä juhlistamme satavuotista taivaltamme antamalla takaisin ja investoimalla kestävään tulevaisuuteen.”

