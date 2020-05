May 18, 2020 07:35 ET

AS Pro Kapital Grupp on teavitanud tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat suhtes saneerimismenetluse algatamisest 03. aprilli 2020 Harju Maakohtu määrusega. 7. mail 2020 esitas AS Tallinna Moekombinaat saneerimiskava võlausaldajatele tutvumiseks ning seisukoha edastamiseks. Enamus võlausaldajatest on juba hääletanud saneerimiskava poolt.

TPG Sixth Street Partners ja Lintgen Adjacent Investments S.à r.l (edaspidi TPG Sixth Street Partners) avaldasid 18. mail 2020 pressiteate, milles teatasid, et hääletavad AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimiskava vastu ning kutsusid üles ka teisi võlausaldajaid kava vastu hääletama.

TPG Sixth Street Partners ei ole käitunud heas usus AS-i Tallinna Moekombinaat ning ettevõtte võlausaldajate, üürnike ja koostööpartnerite suhtes.

Eksitavast avalikust pressiteatest on selgunud, et TPG Sixth Street Partnersi eesmärk on nurjata AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimiskava vastu võtmine ja viia AS Tallinna Moekombinaat pankrotti. TPG Sixth Street Partnersi tegevus kahjustab AS-i Tallinna Moekombinaat äritegevust ja seetõttu kõigi võlausaldajate huve. TPG Sixth Street Partners on vältinud AS-i Tallinna Moekombinaat ja saneerimisnõustaja püüdlusi pidada nendega läbirääkimisi seoses saneerimiskavaga.

TPG Sixth Street Partners on oma pressiteates jätnud mainimata ja täpsustamata järgmist: TPG Sixth Street Partners nõue on pandiga tagatud ja AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti korral oleks ta üks vähestest võlausaldajatest, kes saaks oma nõudele mingit rahuldust ja saaks seda suurimas ulatuses. Kõik ülejäänud võlausaldajad, kelle nõuded on tagamata, ei saaks AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti korral oma nõuetele mitte mingisugust rahuldust. Seetõttu on saneerimiskava, mis näeb ette tagamata nõuetega võlausaldajatele 40% nõuete tasumist tegelikult kõigi tagamata võlausaldajate huvides, vastupidiselt TPG Sixth Street Partnersi väidetule.

TPG Sixth Street Partnersi enneolematu avalik üleskutse kõigile teistele võlausaldajatele ei ole seega midagi muud kui katse sundida ASi Tallinna Moekombinaat saneerimiskava nurjumisele ja tagada TPG Sixth Street Partnerite huvi võimalikult suures ulatuses, tehes seda AS-i Tallinna Moekombinaat tagamata nõuetega võlausaldajate arvelt, kellele pankrotimenetluses peaaegu midagi ei laekuks. Seadus on ette näinud võimaluse, et üks suur pahatahtlik võlausaldaja võib proovida takistada saneerimist oma isiklike huvide eesmärgil ning on võimaldanud kohtul sellise võlausaldaja tegevusele vaatamata saneerimist jätkata.

Saneerimine hõlmab üksnes AS-i Tallinna Moekombinaat ega oma vahetut mõju AS-i Pro Kapital Grupp kontserni teistele ettevõtetele. AS-i Pro Kapital Grupp kontserni ettevõtted ei ole taganud AS-i Tallinna Moekombinaat kohustusi.

Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee