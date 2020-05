May 18, 2020 08:05 ET

May 18, 2020 08:05 ET

Soprano Oyj sisäpiiritieto 18.5.2020 klo 15.05

Soprano sai maksun koulutusvientisopimuksesta

Soprano on saanut 1,2 miljoonan euron suorituksen merkittävän koulutusvientisopimuksen mukaisesti pankkitililleen. Yhtiö tiedotti 21.4.2020 allekirjoittaneensa koulutusvientisopimuksen valtiollisen toimijan kanssa. Sopimuksen mukaisesti ensimmäinen 30 prosentin erä on nyt maksettu ja loput 70 prosenttia maksetaan arviolta joulukuussa 2020.



Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen: ”Koulutusvientiprojektimme on suomalaisen koulutusosaamisen suurimpia vientikauppoja ja se on käynnistynyt suunnitellusti. Ensimmäinen rahasuoritus on nyt tilillä ja projekti etenee kumppaneidemme kanssa vahvasti eteenpäin.”



”Nyt on oikea aika julkisesti kiittää asiakastamme luottamuksesta Sopranoa, kumppaneitamme ja koko suomalaista koulutusosaamista kohtaan, Business Finlandia merkittävästä tuesta Sopranon koulutusviennin pitkässä kehitysprojektissa, ulkoministeriötä, opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä opetushallitusta ja Education Finland -kasvuohjelmaa tuesta projektin neuvotteluissa. Tämä hanke on hieno referenssi Suomen yksityisen ja julkisen koulutusalan yhteistyöstä.”



Soprano Oyj



Lisätietoja:

Soprano Oyj,

Toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413 314, arto.tenhunen@soprano.fi

Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi



Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals



Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Konsernin kuuden businesskoulun koulutusohjelmat ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkossa, verkon yli tai perinteisesti luokkahuoneissa.



Koulutusviennissä tavoittelemme monistettavaa ja skaalautuvaa verkkoliiketoimintaa. Sopranon kehittämien digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai verkon yli.



Soprano palvelee seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiöllä on Avainlippu-tunnus ja ISO 9001 -laatujärjestelmä. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.



Soprano Group | MIF | Infor | Johtamistaidon Opisto | Fintra | Informator | Tieturi | www.soprano.fi



Lisätietoja yrityksestämme ja palveluistamme:



Soprano Oyj

www.soprano.fi

www.mifacademy.com



Informator Tieturi Group

www.informator.se

www.tieturi.fi



Management Institute of Finland MIF

www.mif.fi

www.infor.fi

www.jto.fi

www.fintra.fi