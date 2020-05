Selskabsmeddelelse 4/2020

18. maj 2020.

Nordic Shipholding A/S

Ændring af sted for afholdelse af den årlige generalforsamling

Grundet COVID-19 og regeringens forbud mod forsamlinger med mere end 10 personer flyttes afholdelsen af den ordinære generalforsamling den 4. juni 2020, kl. 10.30 fra Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 København K til:

Gorrissen Federspiel

Axel Towers

Axeltorv 2

1609 København V

Vigtig information

For at minimere risikoen for smitte med COVID-19 og som følge af myndighedernes seneste anbefalinger henstiller Selskabet fortsat, at vores aktionærer ikke deltager fysisk i den ordinære generalforsamling. Selskabet kan blive nødsaget til at aflyse den ordinære generalforsamling, hvis antallet af deltagere ikke er i overensstemmelse med gældende regler på generalforsamlingsdagen.



Vi opfordrer alle vores aktionærer til i stedet at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til at brevstemme. Fuldmagt kan afgives til og med den 29. maj 2020. Brevstemme kan afgives til og med den 3. juni 2020. Se yderligere information nedenfor.

Aktionærer, der har anmodet om adgangskort, vil blive tilbudt elektronisk adgang til at se generalforsamlingen.

Vi opfordrer vores aktionærer til at indsende eventuelle spørgsmål til info@nordicshipholding.com før generalforsamlingen. Spørgsmål vil blive besvaret på Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com , eller på selve generalforsamlingen.

For yderligere information venligst kontakt

Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S (+45) 3929 1000