May 18, 2020 09:00 ET

Marimekko Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 18.5.2020 klo 16.00

Marimekko Oyj:n 8.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Marimekon osakkeina. Päätöksen nojalla on hankittu osakkeita seuraavasti:



Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Stackelberg-Hammarén, Catharina

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Marimekko Oyj

LEI: 74370053IOY42B9YJ350

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 74370053IOY42B9YJ350_20200518140330_2

Liiketoimen päivämäärä: 2020-05-18

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007660

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 458 Yksikköhinta: 22,675 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 458 Keskihinta: 22,675 EUR





MARIMEKKO OYJ



Julkaisija: Konserniviestintä, Anna Tuominen, puh. 040 584 6944



