Paris, le 18 mai 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que le classement « Responsabilité Sociale des Entreprises » de l’agence de notation MSCI* (Morgan Stanley Capital International) lui attribue la note maximale de triple A pour la troisième année consécutive.

Ce classement confirme la solidité des pratiques RSE et de la Stratégie Développement Durable déployée par JCDecaux depuis de nombreuses années et témoigne de sa résilience à long terme aux risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Ce score récompense tout particulièrement ses pratiques globales de gouvernance et son engagement en faveur du Climat ainsi que sa capacité, inégalée dans son secteur, à développer des technologies propres et à faible intensité carbone au service d’une ville et d’une mobilité intelligentes et durables. Avec ce triple A, JCDecaux se positionne dans le top 3 de la catégorie Media & Entertainment, parmi les 4% d’entreprises les mieux cotées du panel, et surpasse largement la valeur moyenne du secteur.

Cette reconnaissance de l’agence Morgan Stanley Capital International vient compléter d’autres distinctions particulièrement importantes reçues en 2019 :

sa note maximale de A dans le classement CDP, récompensant son leadership en matière de stratégie carbone, pour la première fois en 2019,

sa reconduction, depuis 2014, dans l’indice FTSE4Good avec, en 2019, une performance de 4,5/5, en progression par rapport à l’année précédente,

son classement dans le top 15% de son secteur par l’agence ISS Oekom et son référencement dans les indices Euronext Vigeo Eiris Europe 120 et Eurozone 120.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers de cette nouvelle reconnaissance qui confirme notre engagement, conforte notre stratégie et nous encourage à poursuivre nos actions. Chez JCDecaux, les performances environnementales, sociétales et de gouvernance sont une priorité. En tant que numéro 1 de la Communication extérieure, nous agissons pour lutter contre le changement climatique et intégrons, dès la conception de nos produits et solutions, les enjeux environnementaux et sociétaux. C’est la mobilisation et les compétences de l’ensemble de nos collaborateurs qui nous permet d’ancrer toujours plus durablement ces enjeux dans nos activités quotidiennes et de pérenniser ainsi notre entreprise et sa croissance. Les pouvoirs publics locaux et nationaux ont également un rôle essentiel à jouer afin que les critères sociaux, sociétaux et environnementaux soient pleinement intégrés à la décision publique : la garantie du service, la qualité de l’emploi, la préservation des ressources sont constitutives de l’aménagement de la ville innovante et résiliente, solidaire et durable.»

*Morgan Stanley Capital International (MSCI) est l’une des principales agences d’analyse et de notation des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des entreprises. Elle évalue la résilience aux risques ESG à long terme de plus de 7 500 d’entre elles, sur une échelle allant de AAA à CCC, selon l'exposition aux risques ESG propres à leur secteur et leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs. Ces évaluations sont utilisées par plus de 1 400 investisseurs dans le monde dans la définition et la gestion de leur portefeuille d’actifs.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€

Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

