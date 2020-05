May 18, 2020 11:40 ET

KERNDATA

Voor Q1 2020 noteren we volgende kerndata:

Bevestiging van de toename van het dividend over het boekjaar 2019 van € 5,10 tot € 5,25 bruto per aandeel

De EPRA winst 1 daalt van € 9,7 miljoen eind maart 2019 naar € 7,3 miljoen (€ 1,23 per aandeel vs € 1,63 per aandeel), grotendeels te wijten aan een tijdseffect

daalt van € 9,7 miljoen eind maart 2019 naar € 7,3 miljoen (€ 1,23 per aandeel vs € 1,63 per aandeel), grotendeels te wijten aan een tijdseffect De financieringskost blijft bijna constant op 2,16%

Bezettingsgraad quasi constant op 89% omwille van de geplande renovaties op het EBBC-park te Luxemburg

De schuldgraad is gestegen van 54,78% naar 56,63%







1 Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures – APM) in de zin van de

ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*)

en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht.











