May 18, 2020 15:01 ET

RENSSELAER, N.Y., May 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodelllösungen für die Arzneimittelforschung, gibt die erfolgreiche Implementierung seines Rapid Restart™-Programms bekannt. Mit dem vor über einem Monat ins Leben gerufenen Programm beabsichtigt Taconic, als erster Tiermodellanbieter in der Branche ein Programm zu entwickeln und Forschern zur Verfügung zu stellen, das Labore beim Wiederausbau ihrer Produktivität unterstützt.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie waren viele Einrichtungen gezwungen, wichtige Forschungsprogramme einzustellen und in einigen Fällen die Verwendung von Tiermodellen einzuschränken. Nachdem die Institutionen jetzt beabsichtigen, die Forschungsarbeiten wieder aufzunehmen, ist es äußerst wichtig, den Wissenschaftlern Zugang zu Tiermodellen zu ermöglichen. Taconic startete das Rapid Restart™ -Programm, um diesem dringenden und einzigartigen Bedarf gerecht zu werden. Rapid Restart™ ist ein Planungsservice, der den Kunden eine einzigartige Mischung aus flexibler Terminplanung und Verfügbarkeitsgarantie bietet, um sicherzustellen, dass ihnen die erforderlichen Produkte zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Die Planung der Tiermodellproduktion ist ein komplexer Prozess. Mit über 65 Jahren an Erfahrung verfügt Taconic über ausgefeilte Tools, um das Angebot an die Nachfrage anzupassen. In dem Bewusstsein, dass bei der Festlegung von Zeitrahmen der Biologie eine wichtige Rolle zukommt, und durch Kontaktaufnahme mit den Kunden, lange bevor diese in Erwägung zogen, wieder zur vollen Laborkapazität zurückzukehren, konnte Taconic wichtige Erkenntnisse für die Bestandsplanung gewinnen. Im Gegenzug bietet Taconic den Forschern eine unterbrechungsfreie Lieferkette und stellt sicher, dass bei ihren Versuchen, die verlorene Zeit aufzuholen, die Dynamik aufrechterhalten werden kann. Vor allem aber unterstützt die Planungsgenauigkeit des Rapid Restart™-Programms Taconics Engagement für den Tierschutz, da es die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage verringert.

„Das Kundenfeedback zum Rapid Restart™-Programm war überwältigend positiv. Forscher in Akademien, aus dem Biotechnologiesektor und in Pharmaunternehmen dankten Taconic für dessen Unterstützung in dieser beispiellosen Zeit“, so Dr. Michael Seiler, Vice President für kommerzielle Produkte bei Taconic Biosciences. „Wir haben immer sehr großen Wert darauf gelegt, nicht nur Anbieter, sondern vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden zu sein. Dieser Ansatz ist heute wichtiger als je zuvor, wenn wir versuchen, die Ungewissheit zu überwinden und uns auf die Forschung zu konzentrieren.“

Neben den auf dem Markt erhältlichen Tiermodellen bietet Taconic auch die anwendungsspezifische Modellgenerierung und Koloniemanagementlösungen an, die beim Wiederausbau der Laborkapazitäten eine wichtige Rolle spielen können. Die ausgelagerte Zucht ist vor allem in Notfallplänen für Labore von zentraler Bedeutung. Sie stellt eine unterbrechungsfreie Versorgung mit Tieren sicher, wenn im eigenen Labor Engpässe auftreten. Die Entwicklung, Zucht und Pflege wichtiger Tiermodelle ist zur Aufrechterhaltung der Forschungsdynamik wichtiger denn je.

Wenn Sie mehr über das Rapid Restart™-Programm oder die anderen Dienstleistungen von Taconic Biosciences erfahren möchten, wenden Sie sich bitte in den USA unter 1-888-TACONIC (888-822-6642) und in Europa unter +45 70 23 04 05 telefonisch an Taconic Biosciences oder schreiben Sie eine E-Mail an info@taconic.com .

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter und weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Labore und sechs Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.

Pressekontakt:

Kelly Owen Grover

Director of Marketing Communications

+1 (518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com