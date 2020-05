May 18, 2020 15:01 ET

RENSSELAER, New York, 18 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un leader mondial de la fourniture de solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, annonce la mise en œuvre réussie de son programme Rapid Restart™. Avec ce programme lancé il y a plus d'un mois, Taconic est devenu le premier fournisseur de modèles animaux de l'industrie à fournir aux chercheurs un programme spécialement conçu pour aider les laboratoires à relancer leur productivité.



Le COVID-19 a obligé de nombreuses institutions à interrompre leurs programmes de recherche critiques et, dans certains cas, à réduire leur utilisation de modèles animaux. Alors que les institutions envisagent de relancer la recherche, il est primordial de s'assurer que les scientifiques aient accès à des modèles animaux. Taconic a lancé le programme Rapid Restart™ pour répondre à ce besoin urgent et unique. Rapid Restart™ est un service de planification qui fournit aux clients une combinaison unique d'assurances de disponibilité et de planification flexibles pour garantir qu'ils disposent de ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

La mise à l'échelle de la production de modèles animaux est un processus complexe. Forte de plus de 65 ans d'expérience, Taconic dispose d'outils sophistiqués pour aligner l'offre sur la demande. Notant que la biologie joue un rôle important dans la définition des délais, la société a noué un contact avec les clients bien avant que les laboratoires n'envisagent de revenir à leur pleine capacité, ce qui a fourni à Taconic des informations essentielles pour la planification des stocks. Ainsi, Taconic fournira aux chercheurs une continuité de la chaîne d'approvisionnement, assurant qu'aucun élan ne soit perdu alors qu'ils chercheront à rattraper le temps perdu. Plus important encore, la précision de la planification offerte par le programme Rapid Restart™ honore l'engagement de Taconic envers le bien-être animal en réduisant l'écart entre l'offre et la demande.

« Les retours des clients sur le programme Rapid Restart™ ont été extrêmement positifs. Des chercheurs de sociétés universitaires, biotechnologiques et pharmaceutiques ont exprimé leur gratitude à l'égard de Taconic pour sa volonté de les accompagner en cette période sans précédent », a déclaré le Dr Michael Seiler, vice-président des produits commerciaux chez Taconic Biosciences.« Nous avons toujours décelé la plus grande valeur en pensant non pas comme un fournisseur, mais plutôt comme un partenaire de confiance pour nos clients. Cette approche est aujourd'hui plus importante que jamais auparavant, alors que nous cherchons tous à surmonter l'incertitude et à nous concentrer sur la recherche. »

Au-delà des modèles animaux disponibles sur le marché, Taconic propose également des solutions de génération de modèles personnalisés et de gestion des colonies , qui peuvent jouer un rôle dans la manière dont les laboratoires relancent leurs capacités. L'élevage externalisé est particulièrement important dans les plans de secours pour les laboratoires, leur fournissant un approvisionnement constant en animaux lorsque leurs propres installations rencontrent des difficultés. La conception, l'élevage et le maintien de modèles animaux critiques sont plus importants que jamais pour préserver l'élan de la recherche.

Pour en savoir plus sur le programme Rapid Restart™ de Taconic Biosciences ou ses autres services, veuillez contacter Taconic en composant le 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, le +45 70 23 04 05 en Europe, ou envoyer un e-mail à l'adresse info@taconic.com .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial pleinement agréé en modèles et services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, la société Taconic offre les meilleures solutions animales, afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, préconditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l'immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

