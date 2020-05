May 18, 2020 15:01 ET

May 18, 2020 15:01 ET

RENSSELAER, NY, May 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anuncia o sucesso da implementação do programa Rapid Restart™. Lançado há mais de um mês, a Taconic foi a primeira fornecedora de modelos animais da indústria a fornecer aos pesquisadores um programa especificamente projetado para ajudar os laboratórios a fazerem a transição de volta para o aumento da produtividade.



O COVID-19 forçou muitas instituições a descontinuarem programas críticos de pesquisa e, em alguns casos, a diminuírem o uso de modelos animais. À medida que as instituições consideram aumentar a pesquisa, é essencial que os cientistas tenham acesso a modelos animais. A Taconic lançou o programa Rapid Restart™ para atender a essa necessidade urgente e única. O Rapid Restart™ é um serviço de planejamento que fornece aos clientes uma combinação única de agendamento flexível e de garantias de disponibilidade para que eles tenham o que precisam, quando precisam.

A produção em escala de modelos animais é um processo complexo. Com mais de 65 anos de experiência, a Taconic tem ferramentas sofisticadas para alinhar a oferta com a demanda. A observação de que a biologia desempenha um grande papel no estabelecimento de prazos e a conexão com os clientes bem antes de os laboratórios considerarem voltar à plena capacidade proporcionou à Taconic uma visão crítica para o planejamento do estoque. Por sua vez, a Taconic proporcionará aos pesquisadores a continuidade da cadeia de suprimentos, garantindo que nenhum impulso seja perdido durante a busca na compensação do tempo perdido. E o mais importante, a precisão do planejamento proporcionado pelo programa Rapid Restart™ honra o compromisso da Taconic com o bem-estar animal, reduzindo a diferença entre a oferta e a demanda.

“O feedback do cliente sobre o programa Rapid Restart™ foi esmagadoramente positivo. Pesquisadores da área acadêmica, de biotecnologia e empresas farmacêuticas expressaram gratidão pela disposição da Taconic de se associar durante esse período sem precedentes”, disse o Dr. Michael Seiler, vice-presidente de produtos comerciais da Taconic Biosciences. “Nós sempre achamos mais importante em não pensar como um fornecedor, mas sim como um parceiro confiável dos nossos clientes. Essa abordagem é mais importante agora do que nunca, uma vez que todos procuramos ultrapassar a incerteza e concentrar-nos na pesquisa”.

Além dos modelos animais comercialmente disponíveis, a Taconic também oferece soluções personalizadas de geração de modelos e de gerenciamento de colônias , que podem ser importantes na forma como os laboratórios aumentam a capacidade de backup. A procriação terceirizada é particularmente importante para os planos de contingência dos laboratórios, pois proporcionam um fornecimento consistente de animais para os laboratórios quando suas próprias instalações possam estar prejudicadas. O design, a criação, a manutenção de modelos animais críticos são mais importantes do que nunca para preservar o momento da pesquisa.

Para mais informações sobre o programa Rapid Restart™ ou outros serviços da Taconic Biosciences, entre em contato com a Taconic pelo telefone 1-888-TACONIC (888-822-6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para info@taconic.com .

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

