纽约州伦斯勒, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 药物发现动物模型解决方案行业全球领先企业Taconic Biosciences宣布其Rapid Restart™计划的成功实施。该计划在一个多月前推出，Taconic由此成为业内为研究人员提供专门计划以帮助实验室扩大恢复研究规模的首家动物模型提供商。



新冠疫情迫使许多机构停止了关键研究计划，并且在某些情况下减少了对动物模型的使用。 随着科研机构考虑恢复提升研究规模，确保研究人员获得动物模型变得至关重要。Taconic推出了 Rapid Restart™ 计划，以满足这一迫切并且独特的需求。Rapid Restart™是一项规划服务，为客户提供灵活时间安排和供应保证的独特组合，以确保他们在需要时可获得所需。

动物模型生产规模的扩展是一个复杂过程。Taconic有着超过65年的经验，拥有先进的工具，可根据需求调整供应。Taconic注意到生物学因素在确定时间表方面的重要作用，因此在各实验室考虑全面恢复运转之前预留充分时间与客户进行沟通，这一做法为Taconic提供了关于库存规划的关键洞察。由此，Tacon将为研究人员提供供应链连续性，确保他们力争弥补时间损失的工作不会受到中断影响。最重要的是，由Rapid Restart™计划所提供的规划精度体现了Taconic通过缩小供求差距而确保动物福祉的承诺。

“客户对Rapid Restart™项目的反响非常积极。来自学术界、生物技术和制药公司的研究人员对Taconic在当前特殊时期表现出的合作意愿表示感谢。”Taconic Biosciences商业产品副总裁Michael Seiler博士介绍说。“一直以来，我们作为客户可信任合作伙伴而不是销售商的思维方式带来了极大的价值。我们都在寻求克服不确定性并专注于研究，因此这种方法在当前比以往任何时候都为重要。”

除了商业化动物模型外，Taconic还提供 定制模型生成 和 种群管理解决方案 ，可在实验室如何恢复能力方面发挥作用。外包育种在实验室自身设施能力受到影响时能够为实验室提供稳定的动物供应，因此在实验室应急计划中尤为重要。 为确保研究工作的持续进行，关键动物模型的设计、繁育和维持比以往任何时候都更显重要。

要了解Taconic Biosciences的Rapid Restart™计划或其他服务的更多相关信息，请致电Taconic：1-888-TACONIC (888-822-6642)（美国），+45 70 23 04 05（欧洲），或发送电子邮件至 info@taconic.com 。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences是基因工程啮齿动物模型及服务领域一家获得全面许可的全球领先机构。Taconic成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生产、培育、预处理、测试和分发极为重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和繁育服务方面的专家，在美国和欧洲运营三所配种实验室和六处繁育设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

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市场传讯总监

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