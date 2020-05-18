紐約倫斯勒, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 藥物發現動物模型解決方案全球領導者 Taconic Biosciences 宣佈成功實施其 Rapid Restart™ 計劃。在一個多月前推出此計劃的 Taconic 是該行業第一間為研究人員專門提供協助實驗室恢復至更高生產力計劃的動物模型供應商。



COVID-19 迫使許多機構終止重要的研究計劃，在某些情況下減少動物模型的使用。 隨著各研究機構考慮加大研究力度，確保科學家獲得動物模型顯得至關重要。Taconic 推出 Rapid Restart™ 計劃，以滿足這緊急及獨特的需求。Rapid Restart™ 是一項規劃服務，為客戶精心結合靈活時間安排及可用性保證，以確保其在需要時擁有所需之事物。

動物模型的規模化生產是一個複雜流程。Taconic 擁有超過 65 年的經驗，備有平衡供求的完善工具。瞭解生物學在確定時間表方面起著重要作用，在實驗室考慮恢復全面產能前盡早與客戶建立聯絡，此舉就庫存規劃上為 Taconic 提供關鍵見解。反之，Taconic 將為研究人員提供連續不斷的供應鏈，確保其在彌補損失的時間時不會失去動力。最重要的是，Rapid Restart™ 計劃透過減少供求差距來實現精準規劃，從而體現 Taconic 對動物福利的承諾。

Taconic Biosciences 商業產品副主席 Michael Seiler 博士說：「客戶對 Rapid Restart™ 計劃推崇備至。來自學界、生物技術及製藥公司的研究人員對 Taconic 在這段空前時間內願意合作表示感謝。」我們一直認為，最大價值在於並非像賣方那樣思考，而是成為客戶值得信賴的合作夥伴。現在，這種方法的重要程度一時無兩，因為我們大家都希望擺脫不確定性並專注於研究。」

除了市售的動物模型外，Taconic 還提供 定制的模型生成 及 群體管理解決方案 ，這可在實驗室如何提高產能方面發揮作用。外包繁殖在實驗室的應急計劃中尤其重要，當實驗室自身設施可能受損時，可向實驗室提供穩定的動物供應。 關鍵動物模型的設計、繁殖及維護對於保持研究勢頭比以往任何時候都更為重要。

如欲了解有關 Taconic Biosciences 的 Rapid Restart™ 計劃或其他服務，請致電 Taconic：1-888-TACONIC (888-822-6642)（美國）；+45 70 23 04 05（歐洲），或發送電郵至 info@taconic.com 。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是獲全權的囓齒動物基因工程模型及服務的全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，旨在提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、培育、預處理、測試及分發重要的研究模型。Taconic 是老鼠基因工程模型、精密研究老鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營三個服務實驗室和六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

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Kelly Owen Grover

市場傳訊總監

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