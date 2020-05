May 19, 2020 01:30 ET

May 19, 2020 01:30 ET

Nominations au sein du Comité Exécutif de Galimmo

Thomas Hainez rejoint le groupe Galimmo en qualité de Directeur Administratif et Financier



Eric Ravoire est nommé au poste nouvellement créé de Directeur Général Délégué Groupe en charge des opérations

Bruxelles & Paris, le 19 mai 2020 - Galimmo Real Estate, foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce et la valorisation de centres commerciaux en Europe, annonce ce jour deux nominations au sein de son Comité Exécutif. Thomas Hainez rejoint Galimmo Real Estate en tant que Directeur Administratif et Financier. Il devient également Directeur Administratif de Galimmo SCA, société foncière cotée sur Euronext Paris qui détient et gère le portefeuille de centres commerciaux français du Groupe. Galimmo Real Estate annonce également la nomination d’Eric Ravoire, précédemment Directeur Général Délégué France, en qualité de Directeur Général Délégué Groupe en charge des opérations.

En tant que Directeur Administratif et Financier, Thomas Hainez a pour mission de contribuer à la performance du Groupe, de mettre en œuvre sa stratégie financière et de veiller à son développement. Il est garant des équilibres financiers et de la qualité des relations avec l’ensemble des partenaires financiers. Thomas Hainez a sous sa responsabilité l’ensemble des équipes financières du Groupe ainsi que les fonctions centrales. Il est également nommé Directeur de la conformité. Thomas Hainez succède à Angélique Cristofari, récemment nommée Directeur Financier de Louis Delhaize.

Eric Ravoire, précédemment Directeur Général Délégué France, devient Directeur Général Délégué Groupe en charge des opérations. Cette nouvelle fonction a pour objectif de continuer de consolider l’organisation du groupe et de renforcer les synergies opérationnelles entre les pays.

Thomas Hainez et Eric Ravoire sont tous deux membres du Comité Exécutif du Groupe qui pilote l’ensemble des actions stratégiques et opérationnelles contribuant à la valorisation et au développement des centres commerciaux opérés par Galimmo en Europe.

À la suite des deux nominations annoncées ce jour, les responsabilités du Comité Exécutif sont organisées comme suit :

Maël Aoustin, Directeur Général

Thomas Hainez, Directeur Administratif et Financier

Eric Ravoire, Directeur Général Délégué en charge des opérations

Anne Thiry, Administrateur Délégué Belgique-Luxembourg



Biographies

Thomas Hainez

Thomas Hainez a évolué pendant plus de vingt ans dans le groupe Carrefour. Il a d'abord rejoint la filiale du Groupe en Turquie en 1998 où il a occupé diverses fonctions au sein de la direction financière. À compter de 2008, il intègre la société Carrefour Property en tant que Directeur du Contrôle Financier avant d’être nommé Directeur Financier puis, à compter de 2016, Secrétaire Général en charge des finances, de l’IT et des sociétés foncières d’immobilier logistique et de parcs d'activité commerciale.

Thomas Hainez (46 ans) est diplômé de l’ISC Paris et titulaire d’un Mastère de l'ESCP Europe.

Eric Ravoire

Eric Ravoire débute sa carrière chez Unibail au département marketing puis à la commercialisation des centres commerciaux. Il rejoint ensuite la filiale française de Multi Développement en tant que Responsable de la Commercialisation des projets. À compter de 2004, il occupe, au sein du groupe CBRE Global Investors, successivement les fonctions d’Asset Manager, d’Investment Manager en Europe continentale et de Direction de l’équipe d’Asset Management Retail. Il rejoint le groupe Cora en 2014 en tant que Directeur Immobilier. Eric Ravoire devient Directeur Général Adjoint France de Galimmo en octobre 2016 puis Directeur Général Délégué France à compter de 2018.

Eric Ravoire (48 ans) est diplômé de l’ESC d’Amiens et de Concordia University de Montréal. Il est membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors.

À propos de Galimmo Real Estate

Galimmo Real Estate, société de droit belge, est une foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce et la valorisation de centres commerciaux en Europe. Au travers de ses filiales organisées par pays, Galimmo Real Estate opère un total de 66 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora, situées en Belgique, en France, au Luxembourg et en Roumanie. La valeur de son patrimoine (hors droits) s’élève à 1,2 milliard d’euros au 31 décembre 2019.

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société foncière française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, spécialisée dans l’immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, composé de 52 centres en France, est valorisé à 694 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2019. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate.

Contacts Presse

Emmanuelle Burney

Tél : +33 1 53 32 55 78 / +33 6 78 94 60 38

emmanuelle.burney@omnicomprgroup.com

Isabelle Laurent

Tél : +33 1 53 32 61 51 / +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

Pièce jointe