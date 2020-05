May 19, 2020 01:30 ET

L’OFFRE DE SUBSTRATS INNOVANTS DE SOITEC POUR L’AUTOMOBILE

Soitec participe aujourd’hui à la conférence Evercore ISI E-Mobility & EV Supply Chain



Une nouvelle présentation, disponible sur le site internet de la société, met en avant le portefeuille de substrats innovants de Soitec dédiés aux marchés et applications automobiles

​Bernin (Grenoble), France, le 19 mai 2020 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour la mise en ligne sur son site Internet d’une nouvelle présentation centrée sur les substrats innovants dédiés aux marchés et applications de l’automobile.

Dr Bernard Aspar, Senior Executive Vice President Global Business Units de Soitec, commente : « Nous élargissons notre portefeuille de substrats innovants afin de soutenir l’adoption des mégatendances automobiles qui exigent que les nouveaux véhicules soient connectés, autonomes, partagés et électriques. Nous proposons une large gamme de produits, allant du Power-SOI (propulsion moteur, réseaux de communication interne au véhicule, amplificateurs audio, systèmes de gestion de la batterie), au FD-SOI (processeurs d’applications et de vision, microcontrôleurs) et au RF-SOI (connectivité radiofréquence), tout en continuant de développer de nouveaux substrats tels que les plaques en carbure de silicium (SiC) et nitrure de gallium (GaN) pour les systèmes d’onduleurs dans les véhicules électriques ».

La présentation à laquelle il est fait référence est disponible dans la section « Investisseurs » du site Internet de Soitec :

https://www.soitec.com/fr/investisseurs/documentation-investisseurs

Agenda

Les résultats annuels de l’exercice 2019-2020 seront publiés le 10 juin 2020, après bourse.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

