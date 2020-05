May 19, 2020 02:24 ET

Das IBFD freut sich, die Ernennung von Dr. Oby Ezekwesili zum Mitglied des Kuratoriums mit Wirkung vom 1. April 2020 bekannt zu geben.



AMSTERDAM, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als Mitglied des Kuratoriums wird Dr. Ezekwesili zur Überwachung der Expansion des IBFD in Entwicklungsländern beitragen. Dabei wird sie auf ihre umfangreichen Kenntnisse und Erfahrungen in internationalen Organisationen und beim Aufbau von Kapazitäten zurückgreifen können. Sie wird das IBFD dabei unterstützen, auf seine Stärken zu setzen: Unabhängigkeit und Qualität.

Jan Maarten Slagter , CEO des IBFD:

„Das IBFD freut sich, dass Frau Dr. Ezekwesili unserem Kuratorium beigetreten ist, und erwartet, dass ihre einzigartige Perspektive und ihr Beitrag von enormem Nutzen sein werden, insbesondere für die Arbeit, die wir in den Entwicklungsländern leisten. Die gegenwärtige Krise wird die Staatshaushalte stärker belasten, und es wird in Zukunft wichtiger denn je sein, inländische Ressourcen zu mobilisieren.“

Biographie von Dr. Oby Ezekwesili:

Dr. Ezekwesili war Präsidentschaftskandidatin bei den Wahlen in Nigeria 2019. Sie ist eine wirtschaftspolitische Expertin und leitende Wirtschaftsberaterin bei der Africa Economic Development Policy Initiative (AEDPI).

Sie ist Mitbegründerin von Transparency International und war Stipendiatin des Richard von Weizsäcker Fellowship der Robert Bosch Academy.

Dr. Ezekwesili war Vizepräsidentin der Afrika-Abteilung der Weltbank und ist ehemalige nigerianische Bildungsministerin, Ministerin für Rohstoffe, Leiterin der Abteilung für Haushaltsüberwachung und Preisaufklärung sowie ehemalige Vorsitzende der nigerianischen Initiative für Transparenz in der Rohstoffindustrie (NEITI).

Darüber hinaus ist sie Ko-Vorsitzende des Africa Regional Strategy Board des Weltwirtschaftsforums und Mitbegründerin der #BringBackOurGirls-Bewegung.

Für ihre Verdienste um das Land und ihr soziales Engagement erhielt sie die Auszeichnung „Commander of the Order of the Federal Republic (CFR) of Nigeria“. Das Time Magazine nahm sie 2015 in die TIME-100-Liste der einflussreichsten Personen der Welt auf.

Über das IBFD

IBFD ist ein führender internationaler Anbieter grenzüberschreitender Steuerexpertise mit langjähriger Erfahrung bei der Unterstützung und Mitwirkung in der Steuerforschung und bei wissenschaftlichen Tätigkeiten . In seiner Eigenschaft als unabhängige Stiftung nutzt das IBFD sein globales Netzwerk aus Steuerfachleuten und sein Knowledge Centre, um Dienstleistungen für Fortune 500-Unternehmen, Regierungen, internationale Beratungsfirmen und Steuerberater anzubieten. Das IBFD hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und regionale Niederlassungen in Peking, Washington und Kuala Lumpur. Das Library and Information Centre des IBFD gilt als die weltweit führende Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der internationalen und vergleichenden Besteuerung.

Die leistungsstarke, als führendes Kompetenzportal im Bereich der grenzüberschreitenden Besteuerung und Gesetzgebung anerkannte Tax Research Platform des IBFD ermöglicht es Steuerfachleuten in aller Welt, auf eine Vielzahl zuverlässiger und wertvoller Inhalte zuzugreifen und damit schneller und effektiver zu arbeiten.