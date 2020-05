May 19, 2020 02:24 ET

L' IBFD a l'honneur d'annoncer la nomination de la Dr Oby Ezekwesili à son conseil d'administration, à compter du 1er avril 2020.



AMSTERDAM, 19 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que membre du conseil d'administration, la Dr Ezekwesili contribuera à la supervision de l'expansion de l'IBFD dans les économies en développement, apportant sa riche expérience et ses vastes connaissances dans les organisations internationales et le renforcement des capacités. Elle aidera l'IBFD à tirer parti de ses points forts : l'indépendance et la qualité.

Jan Maarten Slagter , PDG de l'IBFD, a déclaré :

« L'IBFD est ravi que la Dr Ezekwesili ait rejoint notre conseil d'administration et s'attend à ce que son point de vue unique et sa contribution soient extrêmement bénéfiques, en particulier pour le travail que nous accomplissons dans les économies en développement. La crise actuelle va exercer davantage de pression sur les budgets publics et la mobilisation des ressources nationales sera plus importante que jamais. »

Biographie de la Dr Oby Ezekwesili :

La Dr Ezekwesili a été candidate aux élections présidentielles du Nigeria en 2019. Elle est experte en politique économique et conseillère économique principale de l'Africa Economic Development Policy Initiative (AEDPI).

Elle était Richard von Weizsäcker Fellow à la Robert Bosch Academy et est une cofondatrice de Transparency International.

La Dr Ezekwesili était vice-présidente de la division Afrique de la Banque mondiale et est l'ancienne ministre nigériane de l'Éducation, ministre des Ressources minérales solides, responsable de l'unité du suivi budgétaire et de renseignements sur les prix et ancienne présidente de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives nigérianes (Nigerian Extractive Industry Transparency Initiative, NEITI).

La Dr Ezekwesili est également coprésidente du conseil stratégique régional pour l'Afrique du Forum économique mondial et cofondatrice du mouvement #BringBackOurGirls.

Pour son service national et son engagement social, la Dr Ezekwesili a reçu le prix national de Commandeur de l'ordre de la République fédérale (CFR) du Nigeria. Elle figurait sur la liste TIME 100 2015 des personnes les plus influentes au monde établie par le Time Magazine.

À propos de l'IBFD

L'IBFD est un leader mondial en matière d'expertise fiscale internationale, qui apporte depuis longtemps son soutien et sa contribution à la recherche fiscale et aux activités universitaires . En tant que fondation indépendante, l'IBFD s'appuie sur son réseau mondial d'experts en fiscalité et sur son Knowledge Centre pour servir les entreprises classées au palmarès Fortune 500, les gouvernements, les cabinets de conseil internationaux et les conseillers fiscaux. Basée à Amsterdam, l'IBFD possède des bureaux régionaux à Pékin, Washington et Kuala Lumpur. Le Library and Information Centre de l'IBFD est largement considéré comme l'établissement de recherche le plus important au monde dans le domaine de la fiscalité internationale et comparative.

Reconnue comme le premier portail d'expertise dans le domaine de la fiscalité et de la législation transfrontalières, la puissante Plateforme de recherche fiscale de l'IBFD permet aux professionnels de l'impôt dans le monde d'accéder à un grand nombre de contenus fiables et précieux, permettant un travail plus rapide et plus efficace.