May 19, 2020 03:00 ET

May 19, 2020 03:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 19.05.2020 kello 10:00

Vincit sopimukseen HUSin kanssa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on valinnut Vincitin kehittämään HUS Billing System järjestelmäympäristöä. Osapuolet pääsivät sopimukseen 19.05.2020. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen arvo vuodelle 2020 on noin 0,9 miljoonaa euroa.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olen ylpeä meidän tiimistä, joka teki tarjousvalmistelussa erinomaista duunia. Tämä on hieno merkkipaalu Vincitin julkishallinnon liiketoiminnan kehittämisessä ja viitoittaa tietä seuraaviin onnistumisiin.

Asiakkaan näkökulmasta on kaikkein tärkeintä, että hän saa tarpeisiinsa sopivimman tiimin. Se edellyttää avointa mieltä ja uutta ajattelua myös kilpailutuksiin. Vastakkainasettelun ja osaoptimoinnin sijaan päädyimme tässä kokonaisuudessa yhteistyöhön Goforen kanssa. Uskomme, että asiakas saa näin, tarvittavan osaamisen ohessa, myös parhaan mahdollisen vastineen rahoilleen.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj, liiketoimintajohtaja, Juho Jokiniitty, puhelin: 050 320 6857

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi