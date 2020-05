May 19, 2020 03:51 ET

May 19, 2020 03:51 ET



Som meddelt i fondsbørsmeddelelse af 23. marts 2020 har bestyrelsen evalueret en fusion af afdeling Danmark KL med en af foreningens andre strategier.

Baggrunden herfor er blandt andet det relativt snævre danske aktieunivers, som gør det svært for os som aktiv forvalter at skabe merafkast på det danske aktiemarked, hvor den relative afkastudvikling i afdeling Danmark KL har været under forventningerne. På denne baggrund ønsker vi samtidigt at intensivere og styrke forvaltningen på globale og regionale strategier.

Bestyrelsen har nu valgt at foreslå medlemmerne i afdeling Danmark KL en fusion med afdeling Globale Aktier KL. Denne afdeling er foreningens mest gennemprøvede afdeling, hvor vi samtidigt har de bredest mulige rammer til at styre investeringer og risiko. Afdeling Globale Aktier KL har gennem afdelingens 30-årige historik vist en klar evne til at skabe holdbare investeringsafkast, der er højere end markedet.

Bestyrelsen vil snarest indkalde medlemmerne i afdeling Danmark KL til en ekstraordinær generalforsamling til behandling af fusionsforslaget.

Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse samt den uafhængige revisors erklæring om kreditorernes stilling efter fusion er offentliggjort på foreningens hjemmeside cww.dk.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Henrik Brandt

Direktør