May 19, 2020 06:00 ET

TEL-AVIV, Israël, 19 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Toka, société spécialisée dans le renforcement des cyber-capacités, a été sélectionnée par le gouvernement du Chili et la Banque interaméricaine de développement (BID) pour conseiller le Chili sur les prochaines étapes à suivre en matière de préparation à la cybersécurité nationale et de renforcement des capacités opérationnelles. Toka évaluera les lacunes et les défis actuels en matière de cybersécurité au Chili et appuiera la mise en œuvre du projet de la BID en recommandant des améliorations spécifiques en matière de préparation à la cybersécurité.



Le projet de renforcement des capacités, financé par la BID, améliorera la cybersécurité du Chili, renforcera la résilience à long terme du pays face aux menaces numériques et établira le pays comme un leader de la cybersécurité en Amérique du Sud. Suite à la cyberattaque perpétrée en mai 2018 contre Banco de Chile, les dirigeants chiliens ont accéléré la mise en œuvre de la stratégie nationale de cybersécurité approuvée en 2017 afin de relever ces défis émergents. Toka soutient la mise en œuvre continue de la stratégie nationale du Chili et proposera des améliorations aux outils technologiques, à l'infrastructure, aux programmes de formation et aux politiques de cybersécurité du Chili.

« Dans le paysage en constante évolution des cybermenaces d'aujourd'hui, la Banque interaméricaine de développement comprend que les pays de toutes tailles du monde entier doivent être proactifs et chercher régulièrement de nouvelles façons de protéger leurs infrastructures vitales et leur population », a déclaré Yaron Rosen, PDG et cofondateur de Toka. « Nous sommes reconnaissants que nos partenariats de confiance avec des organisations établies telles que la BID nous ont donné cette occasion de travailler avec le gouvernement chilien sur la résilience du pays en matière de cybersécurité. »

Toka est la première société à s'attaquer à ces menaces émergentes en associant une innovation de pointe avec une réflexion audacieuse et stratégique sur les questions de cybersécurité nationales. Toka développe des capacités de collecte de renseignements haut de gamme pour renforcer la sécurité intérieure et peut répondre à l'ensemble des besoins en matière de cybersécurité défensive, y compris en développant de nouvelles technologies lorsque cela est nécessaire. Toka travaille également avec d'autres organisations internationales pour offrir des « Services de cyber-conception » uniques aux agences gouvernementales, en les conseillant sur les stratégies, les processus, les technologies et le développement du personnel nécessaires pour assurer la sécurité de leur infrastructure critique, de leur paysage numérique et des institutions gouvernementales.

Basée à Tel-Aviv, en Israël, la société Toka a été fondée par des dirigeants ayant une expérience inégalée dans les domaines politique, militaire et institutionnel. L'équipe de Toka comprend des membres qui ont travaillé aux plus hauts niveaux de l'écosystème national de cybersécurité en Israël, dirigeant le développement de l'Agence nationale de cybersécurité d'Israël, la première de ce genre au monde. Ses membres fondateurs comprennent : le brigadier général à la retraite Yaron Rosen, ancien chef du personnel de la cybersécurité des forces de défense israéliennes ; Alon Kantor, ancien vice-président du développement commercial pour Checkpoint ; Kfir Waldman, ancien PDG des sociétés de cybersécurité et mobiles Kayhut et Go Arc ; et Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien et ministre de la défense.

À propos de Toka

Une défense et une résilience nationales en matière de cyberattaques sont essentielles pour protéger les systèmes, les personnes et l'économie numérique de n'importe quel pays des menaces dynamiques. Toka développe des plateformes de collecte d'informations ciblées et légales, afin de recueillir efficacement des informations à partir de divers capteurs. Ces plateformes logicielles uniques en leur genre sont simples à utiliser, évolutives rapidement et offrent un contrôle opérationnel complet pour permettre des enquêtes et opérations plus intelligentes, plus rapides et plus simples.

Les Services de cyber-conception uniques de Toka fournissent aux agences des stratégies à large spectre, des projets personnalisés et les technologies nécessaires pour maintenir l'infrastructure critique, le paysage numérique et les institutions gouvernementales en sécurité et durables, tout en respectant les normes de sécurité reconnues par l'industrie. Toka aide à concevoir, construire et gérer un écosystème personnalisé de cyber-capacités et de produits logiciels pour les agences gouvernementales, de maintien de l'ordre et de sécurité.

Fondée par des leaders ayant une expérience inégalée dans les domaines de la stratégie, de la défense et de l'entreprise, Toka travaille aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique, et possède une expérience technique approfondie et pratique pour répondre à l'ensemble des besoins en matière de cybersécurité de ses clients, y compris en développant de nouvelles technologies lorsque cela est nécessaire. Toka a son siège social à Tel-Aviv (Israël) et est soutenue par des investisseurs tels que Andreessen Horowitz, Eclipse Ventures, Dell Technologies Capital, Entrée Capital et Launch Capital. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : tokagroup.com .