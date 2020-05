May 19, 2020 06:00 ET

May 19, 2020 06:00 ET

TEL AVIV, Israel, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Toka, a empresa de capacitação cibernética de agências governamentais, foi selecionada pelo governo do Chile e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para orientar o Chile sobre os próximos passos para o preparo de cibersegurança nacional e capacitação operacional do país. A Toka avaliará as lacunas e desafios atuais de cibersegurança no Chile e apoiará a implementação do projeto do BID recomendando melhorias específicas de preparo para cibersegurança.



O projeto de capacitação, financiado pelo BID, fortalecerá a cibersegurança do Chile, criará resiliência a longo prazo no país às ameaças digitais e estabelecerá o Chile como líder em cibersegurança na América do Sul. Após o ciberataque de maio de 2018 ao Banco do Chile, os líderes chilenos aceleraram a implementação da estratégia nacional de cibersegurança aprovada em 2017 para enfrentar esses desafios emergentes. A Toka apoia a implementação contínua da estratégia nacional do Chile e sugerirá melhorias nas ferramentas tecnológicas, infraestrutura, programas de treinamento e políticas de segurança cibernética do Chile.

“No cenário em constante mudança de ameaças cibernéticas de hoje, o Banco Interamericano de Desenvolvimento entende que os países de todos os tamanhos em todo o mundo devem ser proativos e buscar constantemente novas maneiras de proteger sua infraestrutura vital e seu povo”, disse Yaron Rosen, CEO e co-fundador da Toka. “Somos gratos pelas nossas parcerias confiáveis com empresas estabelecidas como o BID, que nos proporcionam essa oportunidade de trabalhar com o Governo do Chile na resiliência à segurança cibernética do país”.

A Toka é a primeira empresa a enfrentar essas ameaças emergentes, unindo a inovação de ponta com o pensamento ousado e estratégico quanto às questões nacionais de cibersegurança. A Toka desenvolve capacidades de coleta de inteligência de alto nível para fortalecer a segurança interna e pode abordar toda a amplitude das necessidades de cibersegurança defensiva, incluindo o desenvolvimento de novas tecnologias quando necessário. A Toka também trabalha com outras empresas internacionais para oferecer “Cyber Designer Services” exclusivos para agências governamentais, orientando-as sobre as estratégias, processos, tecnologias e desenvolvimento de pessoal necessários para manter sua infraestrutura crítica, paisagem digital e instituições governamentais seguras.

Com sede em Tel Aviv, Israel, a Toka foi fundada por líderes com experiência inigualável nos mundos político, militar e corporativo. A equipe da Toka inclui membros que trabalharam nos mais altos níveis do ecossistema nacional de cibersegurança de Israel, liderando o desenvolvimento da Agência Nacional de Cibersegurança de Israel, a primeira do seu tipo em todo o mundo. Sua equipe fundadora inclui: Brigadeiro General aposentado Yaron Rosen, ex-Chefe da Equipe Cibernética das Forças de Defesa de Israel; Alon Kantor, ex-Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da CheckPoint; Kfir Waldman, ex-CEO das empresas cibernéticas e móveis Kayhut e Go Arc; e Ehud Barak, ex-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa de Israel.

Sobre a Toka

Uma forte defesa e resiliência cibernética nacional são essenciais para a proteção de quaisquer sistemas, pessoas e economia digital de qualquer país contra ameaças dinâmicas. A Toka desenvolve plataformas de coleta de informações direcionadas e lícitas para coletar eficazmente informações de vários sensores. Essas primeiras plataformas de software são simples de usar e dimensionar rapidamente, oferecem controle operacional completo para permitir investigações e operações mais inteligentes, rápidas e fáceis.

Os exclusivos Cyber Designer Services da Toka fornecem às agências estratégias de espectro total, projetos personalizados e tecnologias necessárias para manter a infraestrutura crítica, o cenário digital e as instituições governamentais seguras e duráveis, enquanto aderem aos principais padrões de segurança reconhecidos pela indústria. A Toka ajuda a projetar, construir e gerenciar um ecossistema personalizado de capacidade cibernética e produtos de software para agências governamentais, policiais e de segurança.

Fundada por líderes com experiência inigualável nos mundos estratégico, de defesa e corporativo, a Toka trabalha em todos os níveis estratégico, operacional e tático, e tem profunda experiência técnica prática, para abordar toda a amplitude das necessidades de segurança cibernética de seus clientes, incluindo o desenvolvimento de novas tecnologias quando necessário. A sede da Toka está localizada em Tel Aviv, Israel, e a empresa é apoiada por investidores, tais como: Andreessen Horowitz, Eclipse Ventures, Dell Technologies Capital, Entrée Capital e Launch Capital. Para mais informação, visite: tokagroup.com .