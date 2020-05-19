以色列特拉维夫, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 智利政府和Inter-American Development Bank（IDB）选择政府机构网络能力建设公司Toka为该国国家网络安全就绪性及运行能力建设的未来措施提供咨询意见。Toka将评估智利目前的网络安全缺口和挑战，并提出具体的网络安全就绪性改进建议，以支持该IDB项目的实施。



由IDB提供资金的这一能力建设项目将加强智利的网络安全，发展该国针对数字威胁的长期应变能力，并将智利建设成为南美洲网络安全领导者。自2018年5月发生针对Banco de Chile的网络攻击后，智利领导人开始加速实施2017年获批的国家网络安全战略，以应对不断出现的相关挑战。Toka为智利当前国家战略的实施提供支持，并将针对智利的技术工具、基础设施、培训项目和网络安全政策提出改进建议。

“在当今不断变化的网络威胁环境中，Inter-American Development Bank认识到，全球各地不同规模的国家都必须积极主动并持续寻求新的方法，为关键性基础设施以及人民提供保护，” Toka首席执行官兼联合创始人Yaron Rosen表示。“我们对与IDB等知名组织建立信任合作伙伴关系感到欣慰，这为我们提供了与智利政府就该国网络安全的应变能力进行合作的机会。”

Toka是将尖端创新与国家网络安全相关事务的战略性大胆思维相结合以应对这些新兴威胁的首家公司。Toka发展高端情报收集能力，以加强国土安全，并能满足国防网络安全的全部需求，包括根据需要开发新技术。Toka还与其他国际组织合作，为政府机构提供独特的“网络设计师服务”，就确保关键基础设施、数字环境和政府机构安全所需的战略、流程、技术和人员发展提供建议。

Toka总部位于以色列特拉维夫，由政治、军事和企业领域中经验无可匹敌的领袖人物所创立。Toka团队包括曾在以色列国家网络安全生态系统最高级别供职人员，他们曾领导创建了以色列国家网络局，这是世界上第一家此类机构。其创始团队成员包括： 退休准将 Yaron Rosen，以色列前国防部队网络参谋长；Alon Kantor，前CheckPoint业务发展副总裁；Kfir Waldman，网络和移动公司Kayhut和Go Arc前首席执行官；以及以色列前总理和前国防部长Ehud Barak。

关于Toka

强大的国家网络防御和应变能力是任何国家保护其系统、人员和数字经济免受动态威胁的关键。Toka构建目标明确的合法情报收集平台，以有效地通过各种传感器收集情报。这些首创性的软件平台易于使用、扩展快速并提供全面的操作控制，从而实现更智能、更快速、更便捷的调查和操作。

Toka独特的网络设计师服务为机构提供确保关键基础设施、数字环境和政府机构安全及长久使用所需的全方位战略、定制项目和相关技术，同时遵守行业公认的领先安全标准。Toka可协助政府、执法和安全机构设计、构建和管理定制的网络能力和软件产品生态系统。

Toka由政治、军事和企业领域中经验无可匹敌的领袖人物所创立，业务覆盖战略、运营和战术层面，拥有深厚的实践技术经验，可以满足客户对网络安全的全部需求，包括根据需要开发新技术。Toka总部位于以色列特拉维夫，其投资者中包括: Andreessen Horowitz、Eclipse Ventures、Dell Technologies Capital、Entrée Capital和Launch Capital。如需了解更多信息，请访问： tokagroup.com 。