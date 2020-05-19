以色列特拉維夫, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 政府機構網絡能力建構公司 Toka 獲智利政府及 Inter-American Development Bank (IDB) 銀行選定，作為智利國家網絡保安防禦工作及建構運作能力的顧問。Toka 將會評估智利現有的網絡保安漏洞及挑戰，並建議具體的措施提升網絡保安，以支援實施 IDB 項目。



這個由 IDB 提供資金的能力建構項目，將會強化智利的網絡保安、建立國家長線抵禦數碼威脅的能力，並讓智利成為南美洲網絡保安的佼佼者。自 2018 年 5 月發生 Banco de Chile 網絡攻擊事件後，智利政府加速實施在 2017 年通過的國家網絡保安策略，以應付這些新挑戰。Toka 支援智利繼續實施國家策略，並將會為改善智利的技術工具、基礎架構、訓練計劃及網絡保安政策提供建議。

「Inter-American Development Bank 深明網絡威脅變化多端，全球各地大小國家必須積極定期尋找新方法，以保護重要的基礎架構及國民。」Toka 的行政總裁及聯合創辦人 Yaron Rosen 說。「我們與 IDB 等大型機構有良好的合作關係，佷高興藉此有機會與智利政府合作強化其國家的網絡保安。」

Toka 率先以創新技術及前衛的國家網絡保安策略構思，針對這些新威脅提供服務。Toka 建立高端情報搜集功能強化國家保安，並可以覆蓋全面的網絡防禦需要，包括開發新技術。Toka 亦與其他國際機構合作，為政府機構提供獨有的「網絡設計師服務」，提供政策、過程、技術及人員培訓的建議，保護政府機構重要的基礎架構、數碼範疇，及政府機構安全。

Toka 由非凡的政治、軍事及企業精英創立，總部設於以色列特拉維夫。Toka 的團隊包括曾經任職以色列國家網絡生態系統保安工作的最高層人員，率先發展以色列的國家網絡署 (National Cyber Agency)，全球首創這類政府機構。其創立團隊包括︰已退役的 以色列防衛隊 前網絡主管 Brig. Gen. Yaron Rosen、CheckPoint 前業務發展副總裁 Alon Kantor、網絡及流動通訊公司 Kayhut 及 Go Arc 的行政總裁 Kfir Waldman，以及以色列前總理及國防部長 Ehud Barak。

關於 Toka

所有國家均必須有堅固的網絡防衛及抵禦能力，以保護其系統、國民及數碼經濟，對抗各式威脅。Toka 建立專門和合法的情報搜集平台，有效地從不同來源收集情報。這些創新的軟件平台使用方法簡單、可以快速擴展，並可以全面操作控制，讓調查及運作更靈活、快速及簡易。

Toka 的獨有網絡設計師服務以領先的業界保安標準，為機構提供全面的策略、訂製項目，以及技術服務，長期保障主要基礎架構、數碼範疇，以及政府機構安全。Toka 協助政府、執法及保安機構設計、建立及管理根據其需要而建造的網絡功能及軟件生態系統。

Toka 由非凡的政治、軍事及企業精英創立，提供的服務覆蓋策略、營運及戰術層面，並擁有深入的實際技術經驗，可以照顧全面的網絡防禦需要，包括開發新技術。Toka 總部設於以色列特拉維夫，受多間投資企業支持，其中包括︰Andreessen Horowitz、 Eclipse Ventures、Dell Technologies Capital、Entrée Capital 及 Launch Capital。如需要更多資訊，請瀏覽 tokagroup.com 。