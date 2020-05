May 19, 2020 07:00 ET

Portland, ODER, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut dem von Allied Market Research veröffentlichten Bericht wurde die US-amerikanische und Europäische mautautomatenbranche 2019 auf 63,9 Millionen US-Dollar geschätzt und wird bis 2027 voraussichtlich 101,5 Millionen US-Dollar erreichen, was einem CAGR von 5,7% von 2020 bis 2027 entspricht.

Steigende Nachfrage nach effizientem Verkehrsmanagement in Mautstellen und Zunehmender Verbesserungsbedarf in der parkinfrastruktur treiben das Wachstum des automatenmarktes in den USA und Europa an. Andererseits behindern die hohen Installations-und Betriebskosten der automatischen mautautomaten das Wachstum des Marktes. Dennoch wird erwartet, dass die Einführung automatischer mautzahlungsautomaten in Entwicklungsländern in Naher Zukunft lukrative Möglichkeiten eröffnen wird.

COVID-19 Szenario-

Aufgrund des COVID-Ausbruchs hat die Branche einen Rückgang der Konsumnachfrage erlebt. Darüber hinaus wurde aufgrund der staatlichen Beschränkungen die Fertigungsindustrie gestört.



Die Einzelhandelskette hingegen ist durch die Vorsorgemaßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie betroffen.



Basierend auf der Komponente trug das hardware-segment im Jahr 2019 zu fast drei Fünfteln des Umsatzes des US & Europe automatic toll payment machine-Marktes bei und wird voraussichtlich bis Ende 2027 seine Dominanz behalten. Im dienstleistungssegment hingegen würde der CAGR im gesamten Prognosezeitraum mit 7,9% am schnellsten wachsen. Der Bericht analysiert auch das Softwaresegment.

Basierend auf der Anwendung entfielen auf das transportsegment fast vier Fünftel des US & Europe automatic toll payment machine Marktanteils im Jahr 2019 und wird voraussichtlich den roost während des Studienzeitraums regieren. Das kiosksegment dürfte dagegen von 2020 bis 2027 mit 7,7 Prozent am schnellsten wachsen. Der Bericht analysiert auch tollink, Parken und andere Segmente.

Basierend auf region, USA hielt den größten Anteil in 2019, fast zwei Drittel der US- & Europa automatische Maut zahlmaschine Markt zu gewinnen. Bis 2027 soll die Region Europa mit 7,3 Prozent am schnellsten wachsen.

Wichtige Marktteilnehmer, die in diesem Bericht analysiert werden, sind Indra, ASELSAN A., KapschTrafficCom, SICE, Sigma, G. E. A, VITRONIC, a-to-Be, Tecsidel und andere.

