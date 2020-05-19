波特兰,OR, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据盟军市场研究公司发布的报告，美国和欧洲自动收费支付机行业估计为6390万美元2019，预计到2027年将达到10150万美元，从5.7到2020年的复合年增长率为2027％。

对收费中心高效交通管理的需求增加以及停车基础设施改进的需求增加推动了美国和欧洲自动收费机市场的增长。 另一方面，自动收费支付机的高安装和运营成本阻碍了市场的增长。 然而，发展中国家采用自动收费机预计在不久的将来将创造有利可图的机会。

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COVID-19场景-

由于COVID爆发，该行业目睹了消费者需求的下降。 此外，由于政府的限制，制造业受到干扰。



另一方面，由于对Covid-19大流行采取了预防措施，零售连锁店受到了影响。



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根据组件，硬件部分在2019年占美国和欧洲自动收费支付机市场收入的近五分之三，预计到2027年底将保持其主导地位。 另一方面，服务部门将在整个预测期内登记最快的7.9％的复合年增长率。 该报告还分析了软件部分。

根据应用情况，交通部门在2019年占美国和欧洲自动通行费支付机市场份额的近五分之四，预计将在研究期间统治。 另一方面，kiosk部分预计将在7.7到2027之间实现最快的复合年增长率。 该报告还分析了收费站，停车场和其他细分市场。

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根据地区，美国在2019中占有最大份额，占据了近三分之二的美国和欧洲自动收费支付机市场。 然而，预计到2027年，欧洲地区的复合年增长率将达到7.3％。

本报告分析的主要市场参与者包括Indra，ASELSAN A.，KapschTrafficCom，SICE，Sigma，G.E.A，VITRONIC，a-to-Be，Tecsidel等。

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