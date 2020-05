May 19, 2020 08:06 ET

Faaborg, den 19. maj 2020

Selskabsmeddelelse nr. 7/2020



Opdatering af forventninger til 2020

I selskabsmeddelelse nr. 3 af 25. marts 2020 suspenderede SKAKO sine forventninger til 2020 på grund af den store usikkerhed om Covid-19’s påvirkning af SKAKO’s forretning i 2020. På baggrund af de foreløbige resultater for 1. kvartal 2020 og en forventet lavere usikkerhed vedrørende Covid-19’s påvirkning af SKAKO’s forretning opdaterer SKAKO nu forventningerne til 2020.

Det foreløbige regnskab for 1. kvartal 2020 viser en omsætning på 97,8 mio. kr., svarende til en vækst på 10,0% i forhold 1. kvartal 2019. Resultatet af den primære drift (EBIT) blev på 5,6 mio. kr. mod 3,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Denne forbedring skyldes en væsentlig forbedring af resultatet i SKAKO Concrete, hvor profitabilitetsprogrammet for SKAKO Concrete (S2020) har haft en positiv effekt.

Covid-19 pandemien påvirkede kun resultatet i de sidste to uger af marts, hvorfor resultatet for 1. kvartal 2020 lå på et godt niveau og over samme periode sidste år. Indvirkningen fra Covid-19 forventes at blive forstærket i 2. kvartal, hvor omsætningen fra aftersales forventes at falde yderligere, men med en forventet normalisering i løbet af 2. halvår. Den kvartalsvise omsætning fra anlægsordrer forventes i de næste kvartaler at ligge under niveauet for 1. kvartal 2020 på grund af påvirkning af Covid-19.

Forventninger til 2020

På baggrund af de foreløbige resultater for 1. kvartal 2020 og forventningerne til omsætning i resten af 2020, forventes et resultat af primær drift (EBIT) på 10-15 mio. kr. for 2020. Covid-19 øger usikkerheden i økonomier verden over, og denne forventning er således også behæftet med en væsentlig større usikkerhed end normalt. De væsentligste usikkerheder er relateret til den forventede omsætning:

Aftersales-omsætningen forventes at falde yderligere i 2. kvartal 2020 med en forventet normalisering i løbet af 2. halvår 2020. Omsætningen fra aftersales er afhængig af genåbning af virksomhedernes produktion, hvilket forventes at ske hen mod slutningen af 2. kvartal 2020. Som følge af højere dækningsbidrag har omsætning fra aftersales en betydelig indvirkning på SKAKOs resultat, hvorfor afvigelser fra det forventede kan have væsentlig indflydelse på årets resultat.



Omsætningen fra anlægsordrer forventes i resten af 2020 at være på et lavere kvartalsvist niveau sammenlignet med 1. kvartal 2020. Omsætningen fra anlægsordrer er afhængig af mulighederne for at foretage on-site anlægsinstallationer. Hvis nedlukningen opretholdes længere ind i 2. halvår, kan det have en negativ påvirkning på omsætning og resultat i 2020. Herudover forventes i 2. kvartal 2020 et fald i ordreindgang til eksekvering i 2. halvår 2020. Såfremt ordreindtaget er over det forventede og genåbningen går som forventet, kan dette have en positiv indvirkning på omsætning og resultat.

”Jeg er glad for, at det foreløbige regnskab for 1. kvartal 2020 viser en fremgang i omsætningen på 10% og en væsentlig forbedring af vores indtjening sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig begynder vi at få lidt mere sikker grund under fødderne i forbindelse med Covid-19 og har derfor nu valgt at gå ud med opdaterede forventninger til 2020”, udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40