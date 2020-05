May 19, 2020 11:45 ET

May 19, 2020 11:45 ET

Communiqué de presse – mardi 19 mai 2020 – 17h45

ARGAN lance la construction d’un nouvel entrepôt de 14 000 m² à Nancy

ARGAN poursuit sa stratégie de développement de plateformes logistiques de taille intermédiaire avec le lancement d’un nouveau chantier dans la région nancéienne.

Après avoir provisoirement suspendu les développements en raison de la crise sanitaire générée par le Covid- 19, ARGAN annonce la mise en chantier d’une nouvelle plateforme logistique sur la commune de Gondreville (54), à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de Nancy, au carrefour de l’Autoroute A31 et de la Nationale 4. Développée sur une parcelle de 6 hectares, cette plateforme de 14 200 m², dont 1 500 m² réfrigérés, sera intégralement louée à la société COLRUYT, dans le cadre d’un bail longue durée de 9 ans.

Numéro 1 de la grande distribution en Belgique, COLRUYT connait une forte expansion en France avec plusieurs ouvertures de magasins en cours. Ce nouveau hub logistique régional permettra à COLRUYT d’optimiser l’approvisionnement de ses magasins les plus au nord, en diminuant sensiblement la distance, ce qui aura pour effet immédiat de réduire les frais de transport et les émissions de CO2.

Le chantier, confié par ARGAN à la société NG CONCEPT dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière, s’achèvera en février 2021. Le cabinet A26 intervient en qualité d’architecte.

Afin de limiter l’empreinte carbone, et conformément au Plan Climat présenté en janvier 2020, la toiture de cette base logistique sera équipée d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 150 kWc destinée à l’autoconsommation de l’utilisateur.



Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2020

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2020 10 juillet : Résultats semestriels 2020

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr











Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr













Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com





Pièce jointe