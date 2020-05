May 19, 2020 12:31 ET

May 19, 2020 12:31 ET

København, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 7-2020

København, 19. maj 2020





Den ordinære generalforsamling 2020 i Hypefactors A/S, blev afholdt den 19. maj 2020, kl. 16. på selskabets adresse, med nedenstående dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

5. Forslag om tilføjelse til vedtægterne, der medfører at selskabet fremover kan kommunikere investor-relateret information på engelsk

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt





Ad. punkt 1. Valg af dirigent.

Generalforsamlingen valgte Lars Olesen som dirigent. Dirigenten bød velkommen til fremmødte aktionærer, bestyrelsesmedlem Martin Michael Hansen, kandidat til bestyrelsen Kasper Hülsen og CEO Casper Janns. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig samt rettidigt indkaldt, jf. vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter





Ad. punkt 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår



Bestyrelsen ved Martin Michael Hansen, aflagte beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2019. I den fremadrettede del af beretningen, lagde Martin Michael Hansen vægt på at store, betydelige virksomheder og organisationer er kommet til som kunder og at der er international interesse for selskabets løsning, samtidig med at tech-platformen er udviklet yderligere. Selskabet står derfor godt rustet til at opnå kommerciel fremgang i den kommende periode. Beretningen blev taget til efterretning.





Ad. punkt 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse



Martin Michael Hansen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2019, der blev offentliggjort 31. marts 2020.





Ad. punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport



Generalforsamlingen godkendte, at årets underskud på DKK 13.756.319 overføres til egenkapitalen.





Ad. punkt 5: Beslutning om tilføjelser til vedtægterne



Generalforsamlingen godkendte, at følgende kunne tilføjes til selskabets vedtægter:

§ 11. Sprog

§ 11.1. Selskabets finansielle rapporter samt selskabsmeddelelser kan udarbejdes på engelsk





Ad. punkt 6: Valg af bestyrelse



Dirigenten oplyste, at Pierre-André Montjovet (formand), Martin Michael Hansen og Casper Janns genopstillede til bestyrelsen og at Kasper Hülsen af bestyrelsen var indstillet som nyt medlem af bestyrelsen. De foreslåede kandidater blev valgt til selskabets bestyrelse. Herefter består bestyrelsen af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Pierre-André Montjovet (formand)

Martin Michael Hansen

Kasper Hülsen

Casper Janns





Ad. punkt 7. Valg af revisor



Generalforsamlingen genvalgte PwC som selskabets revisor.





Ad. punkt 8. Eventuelt



Der var ingen forhold til behandling under dette punkt.













Om Hypefactors A/S

Hypefactors er media tech, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i kommunikation og medieomtale. Hypefactors tilbyder kommunikationsspecialister en integreret platform indeholdende værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og facts, der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v. Selskabet er noteret på Nasdaq First North Growth Market.









Yderligere oplysninger:



Casper Janns, CEO: Tlf.: +45 20167481, e-mail: cj@hypefactors.com

Pierre-André Montjovet, bestyrelsesformand: Tlf: +41 (0)78 922 33 0, e-mail: pa.montjovet@gmail.com









Hypefactors A/S

Kronprinsessegade 8B

1306 København K

www.hypefactors.com





Certified Adviser

Kapital Partner ApS

Jesper Ilsøe, tlf. 26802728

Jernbanegade 4

1608 København V

www.kaptalpartner.dk