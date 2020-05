May 19, 2020 13:00 ET

Le Kremlin-Bicêtre, le 19 mai 2020





Un premier trimestre 2020 en ligne avec les perspectives annoncées avant Covid-19





Répartition par pays

En M€ T1 2019

(1) T1 2020

(1) Variation France 11,94 13,24 +10,9% International 0,61 0,74 +21,3% Chiffre d’affaires 12,55 13,98 +11,4%

Répartition par nature d’activité

En M€ T1 2019

(1) T1 2020

(1) Variation Activités solutions (2) 1,19 1,08 -9,2% Prestations de services 11,36 12,90 +13,6% Chiffre d’affaires 12,55 13,98 +11,4%

(1) Information non auditée

(2) Développements au forfait et ventes de licences





Une croissance en ligne avec les perspectives du Groupe avant la crise de la Covid-19

Au premier trimestre 2020, le Groupe IT Link a enregistré un chiffre d’affaires proche de 14 millions d’euros, en hausse de 11,4% par rapport à la même période en 2019, avec un effet calendaire favorable (impact estimé de 1,7 point) et ce, malgré une baisse du taux d’activité1 constatée à partir du milieu du mois de mars (81% sur le trimestre contre 87% sur la même période l’an passé).

La France porte l’essentiel de la croissance avec une progression de près de 11%.

A l’international, le chiffre d’affaires progresse de +21,3% par rapport à la même période l’an passé. L’activité au Canada confirme son dynamisme commercial avec un doublement du chiffre d’affaires local, alors qu’en Belgique le premier trimestre est en léger recul.

Les activités solutions (développements au forfait et ventes de licences) affichent un retard de 9,2% sur le début d’année en partie lié au décalage de livraison de certains projets à partir de la mi-mars.





Une situation RH stable

Au 31 mars, l'effectif du Groupe est de 669 collaborateurs, stable par rapport au 31 décembre 2019.





Reprise de l’activité dans un contexte de sécurité sanitaire renforcée

A l’heure d’un déconfinement progressif, le Groupe a rapidement pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité des activités en télétravail et la sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs sur site tant par la mise à disposition de protections individuelles, que par l’adoption des mesures sanitaires nécessaires dans l’ensemble de ses locaux.

Sur le plan financier, le Groupe a pu préserver sa trésorerie en activant les mesures mises en place par le gouvernement français (chômage partiel, report du paiement de charges sociales, sollicitation des partenaires bancaires pour la mise en œuvre d'un PGE).

Aujourd’hui le Groupe dispose d’une situation financière robuste pour accélérer sa reprise d’activité.





Perspectives 2020

Suite au déconfinement, le pourcentage de consultants en production repart à la hausse passant de 57% au plus bas du mois d’avril 2020 à 61% au 19 mai 2020.

En dépit de cette amélioration et des bons résultats du premier trimestre 2020, le Groupe anticipe désormais un recul de l’activité au premier semestre, de l’ordre de 8%, comparé à la même période en 2019.

Cette reprise progressive de l’activité devrait se poursuivre au troisième trimestre. A plus long terme, un retour à une dynamique comparable à celle d’avant crise reste sujet à l’évolution du contexte économique.

La diversité des secteurs d’activité de ses clients, l’existence de contrats pluriannuels et la production en centre de services offrent au Groupe une bonne capacité de résilience. Au-delà de cette résilience, IT Link souhaite confirmer la stratégie de conquête initiée au début de l’année 2018, en poursuivant les investissements dans ses activités « solutions », orientées vers les secteurs porteurs de la mobilité, la sécurité, la science et la transformation digitale des organisations.





IT Link tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 30 juin 2020, hors la présence physique des actionnaires.





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».









IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)







1 Nombre de jour produits sur nombres de jours de production potentiels









