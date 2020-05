May 19, 2020 14:07 ET

May 19, 2020 14:07 ET

SAN FRANCISCO, May 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Standard Cognition (“Standard”), fornitore dell’unica soluzione di checkout autonomo che può essere installata in modo rapido e semplice nei negozi esistenti, ha annunciato oggi di aver acquisito Checkout Technologies, un’azienda con sede a Milano che ha sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale (AI) per un checkout agevole nei negozi al dettaglio. L’acquisizione accresce significativamente il team di ingegneri di Standard e incrementa la presenza della società in Europa.

“Grazie a questa acquisizione, Standard guadagna una tecnologia solida e più di una dozzina di ingegneri di prim’ordine nel campo dell’intelligenza artificiale e del machine learning e ci garantisce una presenza immediata sul territorio europeo”, ha affermato Jordan Fisher, co-fondatore e CEO di Standard. “Una maggiore capacità ingegneristica ci consente di accelerare la nostra roadmap e di introdurre innovazioni per i nostri clienti in tempi più rapidi”.

Enrico Pandian, fondatore e CEO di Checkout Technologies (nonché fondatore della società italiana Supermercato24), ha dichiarato: “Standard si è dimostrato il leader indiscusso nel settore del checkout autonomo e siamo entusiasti di far parte di questo team. Sia in Checkout che in Standard stavamo lavorando sugli stessi problemi del commercio al dettaglio e abbiamo scoperto di avere molto in comune. Insieme, possiamo fare passi significativi nel mercato retail globale”.

Jari Ognibeni, fondatore e partner di Pariter Partners , il più grande investitore di Checkout Technologies, ha dichiarato: “Questa acquisizione aiuta a mettere in luce la vibrante comunità delle startup e il grande talento tecnologico italiano, che sta rapidamente diventando il miglior punto di partenza per affrontare il mercato europeo. Siamo felici per Enrico e per il team e non vediamo l’ora di assistere ai progressi di Standard con l’evolversi del mercato”.

“Milano è un centro emergente per il machine learning e per la ricerca e sviluppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale”, ha affermato Fisher. “Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in Europa grazie a questa acquisizione e di investire nel crescente settore tecnologico milanese”.



Standard Cognition è stata una delle prime startup nel settore del checkout autonomo e la prima ad aprire un negozio totalmente automatizzato a San Francisco. Riconosciuta dalla rivista Fast Company come “una delle 50 aziende più innovative al mondo”, Standard sta attualmente lavorando con i rivenditori degli Stati Uniti e del mondo. La società ha raccolto 86 milioni di dollari in finanziamenti da investitori ad alto profilo, tra cui CRV, Initialized Capital, EQT Ventures e Y Combinator.

Per vedere la tecnologia di Standard in azione è possibile guardare un video all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=wgogpqVzEoc&feature=youtu.be .

Informazioni su Standard Cognition

Standard Cognition sta trasformando il commercio al dettaglio così come lo conosciamo, con la prima soluzione di checkout autonomo applicabile a qualsiasi negozio esistente e consente ai clienti di accedere, prendere ciò di cui hanno bisogno e uscire senza aspettare in fila o fermarsi a scansionare o pagare. Il sistema di visione artificiale basato sull’AI è l’unico che può essere installato in modo rapido e semplice nei negozi esistenti dei rivenditori, rappresentando un enorme passo avanti per la tecnologia retail e consentendo ai rivenditori di offrire una nuova esperienza di acquisto straordinaria ai clienti in tempi brevi. Standard, la prima e meglio finanziata startup in questo ambiente, ha lanciato diversi negozi già operativi con i clienti e sta lavorando con i rivenditori di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://standard.ai/ .



Contatti per i media:

Michelle Faulkner

+1 617-510-6998

michelle@big-swing.com