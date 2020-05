May 19, 2020 14:22 ET

 Selskabsmeddelelse Nr. 11/2020 København, 19. maj 2020



Scandinavian Tobacco Group A/S offentliggør delårsrapport for 1. kvartal 2020 og præsenterer nye forventninger for helåret 2020 Hovedpunkter for 1. kvartal

Nettoomsætning på DKK 1.791 mio. (DKK 1.464 mio.). Organisk vækst på 5,0%

EBITDA før særlige poster på DKK 326 mio. (DKK 239 mio.) Organisk vækst på 23,9%

EBITDA-margin før særlige poster på 18,2% (16,3%)

Resultat pr. aktie (EPS) på DKK 0,2 (DKK 0,9). EPS før særlige poster på DKK 1,4 (DKK 1,1)

Frie pengestrømme før virksomhedskøb på DKK 122 mio. (DKK 72 mio.) I 1. kvartal 2020 leverede Scandinavian Tobacco Group en nettoomsætning på DKK 1.791 mio., organisk vækst i nettoomsætningen på 5,0% og EBITDA før særlige poster på DKK 326 mio. Agio Cigars, som blev erhvervet den 2. januar 2020, indgår i tallene for 1. kvartal 2020. Kvartalet bød på organisk vækst i nettoomsætningen inden for alle fire kommercielle divisioner med høj vækst på 5,2% i Region Machine-Made Cigars og 11,6% i Region Smoking Tobacco & Accessories. Lageropbygning forud for forhøjelse af punktafgifterne på visse markeder og hamstring af tobaksprodukter forud for diverse restriktioner som følge af COVID-19 krisen havde en positiv indvirkning på de regnskabsmæssige resultater. Fraregnet disse påvirkninger skønnes det, at den organiske vækst i nettoomsætningen var svagt positiv, og der var en midt encifret organisk vækst i EBITDA. For årets første fire måneder lå den organiske vækst i nettoomsætningen på knap 3% for Scandinavian Tobacco Group, hvor North America Online & Retail delvist kompenserede for fald i nettoomsætningen i de øvrige divisioner. Scandinavian Tobacco Groups CEO, Niels Frederiksen, udtaler: “Midt i en global pandemi uden fortilfælde, og i en tid præget af store udsving og usikkerhed på de fleste markeder, leverer vi et solidt resultat for 1. kvartal 2020 med vækst i nettoomsætningen og stærke pengestrømme samtidigt med at vi har offentliggjort planerne for at skabe betydelig værdi med integrationen af Agio Cigars. I disse helt ekstraordinært udfordrende tider har det været meget positivt for mig at opleve, hvor robust vores forretning er, og vores medarbejderes store engagement i forhold til at holde forretningen kørende og levere på vores løfter til forbrugerne og kunderne.



Scandinavian Tobacco Group var stærkt positioneret ved indgangen til COVID-19 krisen, og vi er fortsat i god finansiel form, om end vi forventer, at COVID-19 vil påvirke vores forretning negativt i 2020. For at sikre en fortsat stærk underliggende forretning har vi styrket vores omkostnings- og likviditetsfokus.” Opdaterede forventninger til helåret 2020

