May 19, 2020 14:31 ET

May 19, 2020 14:31 ET

MONTRÉAL, 19 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copibec et l’Association des libraires du Québec (ALQ) invitent les entreprises québécoises qui le peuvent à joindre le mouvement #jelisbleuchezlesindépendants en incitant les membres de leur équipe à acheter un livre québécois.



« Compte tenu de la pandémie et du nouveau report d’ouverture des librairies du Grand Montréal au 25 mai, et peut-être même plus tard, il est urgent de soutenir par tous les moyens le secteur du livre », a insisté Frédérique Couette, directrice générale de Copibec. « En développant un programme d’achat de livres québécois au sein de leur organisation, les dirigeants d’entreprise ont le pouvoir de donner un coup de pouce aux acteurs de la chaîne du livre. »

Afin de poser un geste concret de solidarité envers le milieu du livre, Copibec et l’ALQ offrent 25$ à chaque membre de leur équipe respective pour l’achat d’un livre québécois sur le site leslibraires.ca . Les employés sont invités à se créer un compte sur le site pour procéder à leurs achats.

L’Association des libraires du Québec encourage les entreprises québécoises à suivre cet exemple. « Si un grand nombre d’entreprises se montre solidaire et adhère au mouvement #jelisbleuchezlesindépendants, des milliers de nouveaux livres seront achetés », a confirmé Katherine Fafard, directrice générale de l’ALQ. « Cette initiative donnerait un sérieux coup de main à de nombreuses librairies ».

La lecture, un baume à partager

En ces temps incertains, la culture et le livre permettent de briser l’isolement et sont un réel baume pour beaucoup de Québécoises et de Québécois. « La lecture permet de voyager vers de nouveaux univers et de découvrir de nouvelles voix », a souligné Katherine Fafard. « Plonger dans un livre est un bon remède pour contrer l’isolement apporté par le confinement, pour s’évader, le temps d’un chapitre ou plus, loin de nos préoccupations. », ajoute-t-elle.

Dans cette optique, Copibec et l’ALQ invitent les entreprises et leur équipe à se photographier avec leurs achats et à partager sur les médias sociaux avec le mot-clic #jelisbleuchezlesindépendants. « Plusieurs auteurs ont donné de leur temps sur les médias sociaux, notamment en offrant des lectures gratuitement », rappelle Frédérique Couette. « C’est à notre tour de donner ».

À propos de Copibec

Copibec est une entreprise d’économie sociale sans but lucratif appartenant à la collectivité des autrices, des auteurs et de leurs maisons d’édition. Elle offre aux utilisatrices et aux utilisateurs de matériel protégé par le droit d’auteur des solutions simples et adaptées à leurs besoins grâce à un accès à un répertoire de millions d’œuvres publiées au Québec et à l’international.

À propos de l’Association des libraires du Québec

Créée en 1969, l’ALQ est un intervenant majeur dans l’industrie du livre. Elle a pour mission de contribuer au développement professionnel des libraires et à l’essor économique de la librairie comme lieu essentiel de diffusion de la culture. L’ALQ compte 134 membres : 124 librairies indépendantes réparties dans seize régions administratives du territoire québécois et 10 hors Québec.

Source et renseignements



Kevin Charron

Coordonnateur – Communications

k.charron@copibec.ca

1 800 717-2022 #249

www.copibec.ca