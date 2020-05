May 20, 2020 02:00 ET

May 20, 2020 02:00 ET



POUR PUBLICATION IMMEDIATE

BIC SE TRANSFORME POUR PLUS DE CROISSANCE

Cinq chantiers pour améliorer la résilience à court terme

et accélérer la croissance à long terme

Clichy -20 mai 2020 - BIC annonce aujourd'hui cinq chantiers destinés à améliorer sa résilience à court terme dans le contexte de la crise du COVID-19 et à renforcer son plan de transformation "BIC 2022 - Invent the Future" pour accélérer sa croissance à long terme.

Lancé en février 2019, "BIC 2022 - Invent the Future" vise à renforcer l'agilité et l'efficacité du Groupe et à consolider ses positions de leader dans ses trois catégories. Le plan est en bonne voie et plusieurs initiatives ont déjà été mises en œuvre pour atteindre nos objectifs opérationnels.

Ces cinq chantiers visent à dynamiser les ventes et à atténuer l'impact de la crise actuelle sur la génération de trésorerie pour le reste de l'année :

Maîtriser les dépenses d'exploitation en investissant ce qu'il faut, où il faut En 2020, l'impact négatif de la baisse du chiffre d'affaires sur la marge d'exploitation normalisée sera partiellement compensé par 15 à 20 millions d'euros d'économies sur les dépenses d'exploitation. Protéger le Cash Flow en contrôlant les investissements industriels et en réduisant les stocks Nous prévoyons une diminution des stocks d’environ 15 à 30 millions d'euros en 2020 par rapport à fin 2019, la prochaine rentrée scolaire sera déterminante pour atteindre cet objectif.

Les investissements industriels 2020 seront réduits à environ 80 millions d'euros , comparé à 114 millions d’euros en 2019.

seront réduits à environ , comparé à 114 millions d’euros en 2019. Au 10 mai 2020, la position nette de trésorerie reste solide à 127,6 millions d'euros, avant le versement du dividende au titre de l’année 2019. Favoriser l’innovation en se concentrant sur les attentes des consommateurs, les produits durables et les partenariats commerciaux Plusieurs lancements de nouveaux produits sont prévus, dont le nouveau briquet de poche multi-usages BIC® EZ-Reach aux États-Unis au cours du second semestre et le stylo BIC® Cristal® rechargeable avec un corps métallique en toute fin d’année, Adapter les opérations en réduisant la complexité et en favorisant l'efficacité et la rapidité des process. Le plan "BIC 2022 - Invent the Future" sera renforcé par des économies supplémentaires générées par une plus grande efficacité de la politique d’achats, ce qui permettra d’atteindre 50 millions d'euros d'économies totales annualisées d'ici à la fin de l'année 2022. Stimuler la croissance en tirant parti de nouvelles capacités commerciales et en renforçant les activités existantes à travers une croissance externe ciblée, tout en améliorant les compétences de nos équipes Alors même que les gouvernements commencent à alléger les mesures de confinement, nous saisirons l'opportunité de la prochaine rentrée scolaire pour stimuler les ventes de papeterie , en collaboration avec les principaux distributeurs, en magasins et sur Internet.

, en collaboration avec les principaux distributeurs, en magasins et sur Internet. Nous mettrons en œuvre des augmentations de prix ciblées dans les briquets de poche aux Etats-Unis au deuxième semestre

au deuxième semestre Notre objectif est d'augmenter le chiffre d'affaires du e-commerce d'environ 20% en 2020.

"BIC s’appuie sur un modèle économique robuste et un bilan solide. Alors que cette crise sanitaire génère des défis sans précédent, elle nous offre également l’opportunité d'accélérer notre transformation vers une entreprise plus agile et plus centrée sur le consommateur et nous entendons sortir plus forts de cette période. Ces cinq chantiers qui soutiennent nos piliers stratégiques à long terme, nous permettront de relever ces défis et nous placeront en position de force lorsque l'économie se redressera", a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC.

Pierre Vareille, Président du Conseil d'administration de BIC, et Gonzalve Bich commenteront ces initiatives lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires, cet après-midi à 16 heures (heure de Paris). Cette assemblée se tiendra à huis clos et sera retransmise en direct sur le site internet de BIC.

À PROPOS DE BIC

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays sous des marques emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 ainsi que d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A’ dans le classement du CDP.

Pour en savoir plus, visitez www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter ou YouTube .

CONTACTS

Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes Relations Investisseurs Contacts Presse Sophie Palliez-Capian + 33 6 87 89 33 51



sophie.palliez@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise +33 7 85 88 19 48 Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com



Isabelle de Segonzac : +33 6 89 87 61 39 isegonzac@image7.fr

AGENDA 2020 – DATES A CONFIRMER

Résultats du premier semestre 2020 29 Juillet 2020 Conférence téléphonique et Webcast Résultats du troisième trimestre 2020 28 Octobre 2020 Conférence téléphonique et Webcast Résultats annuels 2020 17 février 2021 Réunion et webcast

Pièce jointe