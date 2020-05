Oslo, 20. mai 2020: Yara vil gå fra segmentstruktur til en regional organisasjonsstruktur, fra 1. juni 2020. Yaras drift vil bestå av fire resultatenheter, hvorav tre geografiske og en fjerde enhet for globale produksjonsanlegg og operasjonell forbedring inkludert HMS. I tillegg etableres en global «Farming Solutions» funksjon.



«Den nye strukturen vil styrke vårt kundefokus i hver region, og samtidig drive transformasjon av vår virksomhet for fremtiden. Det er en ytterligere milepæl i gjennomføringen av vår crop nutrition strategi som en integrert aktør innen verdikjeden for matvarer,» sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

De tre geografiske enhetene – Europa, Amerika, Afrika & Asia – vil alle inneholde produksjon, logistikk og kommersiell virksomhet, noe som vil muliggjøre daglig drift i et fullintegrert oppsett. De vil produsere og levere eksisterende Yara-løsninger, i tillegg til å kommersialisere og selge nye løsninger utviklet av Farming Solutions.

Enheten for globale fabrikker («Global plants & Operational Excellence») vil drifte Yaras største fabrikker (Porsgrunn og Sluiskil) samt drive operasjonell forbedring og kompetanseutvikling i alle Yaras fabrikker.

Farming Solutions enheten vil ha et globalt mandat til å drive transformasjon av Yaras crop nutrition virksomhet, og vil utvikle eksisterende og nye løsninger innen premiumprodukter, digitale løsninger, samarbeid innen verdikjeden for matvarer og klimanøytrale løsninger.

Tove Andersen, nåværende konserndirektør for produksjon, utnevnes som konserndirektør for Europa. Chrystel Monthean, nåværende direktør for salg og markedsføring Latin-Amerika, utnevnes som konserndirektør for Afrika og Asia. Lair Hanzen, nåværende konserndirektør for Brasil, utnevnes som konserndirektør for Amerika. Pål Hestad, nåværende direktør for produksjon i Nord-Europa, utnevnes til konserndirektør for Global plants & Operational Excellence. Terje Knutsen, nåværende konserndirektør for salg- og markedsføring, utnevnes som konserndirektør for Farming Solutions. Pablo Barrera Lopez, nåværende konserndirektør for strategi og logistikk, utnevnes til konserndirektør for strategi og kommunikasjon. Kristine Ryssdal, nåværende juridisk direktør, utnevnes til konserndirektør for HR og juridisk direktør.

Endringene vil tre i kraft 1. juni 2020, og Yaras konsernledelse vil etter dette ha følgende medlemmer:

Svein Tore Holsether, konsernsjef

Lars Røsæg, finansdirektør

Tove Andersen, konserndirektør Europa

Chrystel Monthean, konserndirektør Afrika og Asia

Lair Hanzen, konserndirektør Amerika

Terje Knutsen, konserndirektør Farming Solutions

Pål Hestad, konserndirektør Global plants & Operational Excellence

Pablo Barrera Lopez, konserndirektør strategi og kommunikasjon

Kristine Ryssdal, konserndirektør HR og juridisk direktør

«Organisasjonen har i løpet av de siste månedene svart på utfordringene knyttet til den nye hverdagen med smidighet, hurtighet og styrke for å støtte den globale verdikjeden for matvarer. Dette har både imponert meg og bekreftet mitt syn på at en regional struktur vil styrke vår virksomhet, realisere potensiale og bryte ned barrierer,» sier Svein Tore Holsether.

Lene Trolles, konserndirektør for HR og globale funksjoner, har valgt å forlate Yara for å søke muligheter utenfor selskapet.

«Jeg vil takke Lene for hennes innsats og flotte arbeid i å lede Yaras globale funksjoner og talentutvikling. Takket være Lene og hennes medarbeidere, er Yara i dag mer et mangfoldig, inkluderende og menneskefokusert selskap,» sier Svein Tore Holsether.

Yara vil rapportere resultatet for andre kvartal 2020 i tråd med eksisterende segmentstruktur. Historiske resultater for 2019 og første halvdel 2020 basert på ny regional struktur med fire resultatenheter vil tilgjengeliggjøres før publisering av resultatet for tredje kvartal 2020.





