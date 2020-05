May 20, 2020 03:35 ET

Konstituert administrerende direktør Espen Kvale, CTO Hans Kristian Leren og BDM Vigdis Tuft Heinimann har i dag kjøpt 950.000 aksjer totalt i Aqua Bio Technology ASA (ABT) fra hovedaksjonærer Finnvik Eiendom AS, et selskap kontrollert av styremedlem Roger Hofseth, og styremedlem Jan Pettersson, til en pris per aksje på 2,15 kroner.



Espen Kvale har kjøpt 250.000 aksjer i selskapet fra hver av Finnvik Eiendom AS og Jan Pettersson, tilsvarende et samlet kjøp av 500.000 aksjer, gjennom sitt heleide holdingselskap EK Holding Invest AS (under inkorporering). Etter dette kjøpet eier Espen Kvale 500 000 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 3,25% av de totale utestående aksjene i selskapet.

Hans Kristian Leren har kjøpt 125.000 aksjer i selskapet fra hver av Finnvik Eiendom AS og Jan Petterson, tilsvarende et samlet kjøp på 250.000 aksjer. Etter dette kjøpet eier Hans Kristian Leren 250 000 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 1,63% av de totale utestående aksjene i selskapet.

Vigdis Tuft Heinimann har kjøpt 100.000 aksjer i selskapet fra hver av Finnvik Eiendom AS og Jan Petterson, tilsvarende et samlet kjøp på 200.000 aksjer. Etter dette kjøpet eier Vigdis Tuft Heinimann 200.000 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 1,30% av de totale utestående aksjene i selskapet.

Etter salget eier Roger Hofseth og tilknyttede parter 3.212.000 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 20,90% av de totale utestående aksjene i selskapet.

Etter salget eier Jan Pettersson og tilknyttede parter 3.295.000 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 21,12% av de totale utestående aksjene i selskapet.

Nærmere opplysninger ved kst. adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092 eller espen.kvale@aquabiotech.no.

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Innholdet i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §§ 4-2 og 5-12.