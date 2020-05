May 20, 2020 04:13 ET

SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte onsdag d. 20. maj 2020 kl. 10:00 ekstraordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartner­selskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K.

Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets børsmeddelelse nr. 10.2020 af d. 28. april 2020.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab til dirigent. Dirigenten konstaterede, at general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­dygtig.

Dagsorden var som følger:

Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.

(1a) Ændring af selskabets formål

(1b) Forslag til ny vedtægtsbestemmelse om vedtægtsændringer

Eventuelt.

Der var ikke fremsat øvrige forslag.

Dagsordenspunkt 1a. Forslag om ændring af selskabets formål

Forslaget var tidligere til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 16. april 2020, hvor forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de repræsenterede stemmer, men da kravet i vedtægternes § 10, stk. 3 om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktie­kapital skal være repræ­senteret ikke var opfyldt, kunne forslaget ikke endeligt vedtages. På dagens ekstra­ordinære generalforsamling kunne forslaget endeligt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære general­forsamling repræsen­terede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 4.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 1b. Forslag til ny vedtægtsbestemmelse om vedtægtsændringer

Forslaget var tidligere til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 16. april 2020, hvor forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af de repræsenterede stemmer, men da kravet i vedtægternes § 10, stk. 3 om, at 2/3 af den stemmeberettigede aktie­kapital skal være repræ­senteret ikke var opfyldt, kunne forslaget ikke endeligt vedtages. På dagens ekstra­ordinære generalforsamling kunne forslaget endeligt vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsen­terede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 10, stk. 4.

Forslaget blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 2, Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens Arendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Således passeret.

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S

Bestyrelsen

Vedhæftet fil