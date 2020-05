May 20, 2020 05:17 ET

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10133 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 20. mail 2020. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Omega (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2

Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2019. a majandusaasta puhaskasum on 3 378 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 9 005 tuhat eurot. Jätta Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2019 suuruses 12 383 tuhat eurot jaotamata. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2020. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2020. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu uue liikme valimine ning nõukogu liikmete tasustamine

OTSUS nr. 4

4.1 Seoses nõukogu liikmete Toomas Lumani, Meelis Milderi, Sandor Liive ja Vello Kahro ametiaja lõppemisega 20.05.2020. aastal, pikendada Seltsi praeguste nõukogu liikmete Toomas Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2025.

4.2 Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Andre Luman põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2025.

4.3 Vähendada nõukogu esimehe, aseesimehe ja teiste liikmete tasusid 20% võrra ja määrata alates 01.06.2020 nõukogu esimehe põhitasuks 7 200 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 2 400 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 960 eurot kuus.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.



