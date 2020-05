May 20, 2020 05:18 ET

Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA har i møte 20. mai 2020 besluttet å velge Rune Bjerke som nytt styremedlem i Norsk Hydro ASA med virkning fra 17. juni 2020 for en periode på inntil to år. Finn Jebsen trer ut av styret med virkning fra 20. mai 2020. De resterende seks aksjonærvalgte styremedlemmene ble gjenvalgt for en periode på inntil to år.

Styret i Norsk Hydro ASA skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av minst 9 og maksimum 11 medlemmer. Etter bedriftsforsamlingens valg vil styret bestå av 10 medlemmer, inkludert tre ansattevalgte medlemmer, som følger:



Dag Mejdell (styreleder)

Irene Rummelhoff (nestleder)

Rune Bjerke

Liselott Kilaas

Peter Kukielski

Thomas Schulz

Marianne Wiinholt

Arve Baade (ansatterepresentant)

Sten Roar Martinsen (ansatterepresentant)

Svein Kåre Sund (ansatterepresentant)



Informasjon om styret i Norsk Hydro ASA: https://www.hydro.com/no-NO/om-hydro/styring-og-ledelse/styrende-organer/styret/

Investorkontakt:

Line Haugetraa

+47 41406376

Line.Haugetraa@hydro.com

Stian Hasle

+47 97736022

Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12